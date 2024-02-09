Gözaltına alınanlara tek soru: Olayda yer alan kişileri tanıyor musun?

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, İstanbul adliyesine saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanlara, olayla ilgili sadece saldırganları tanıyıp tanımadığını sorulduğunu açıkladı.

ÇHD açıklamasında, “Üyelerimizin ve pek çok insanın içinde bulunduğu, trajikomik dahi denemeyecek bir durumla karşı karşıyayız” dedi.

Gözaltındaki ÇHD’li avukatlar için Ankara ve İstanbul’daki hukukçulardan açıklama

Açıklamada şu bilgiler yer aldı: “Gözaltında tutulan insanların tamamına, yaşanan olay ile ilgili yöneltilen tek bir soru vardı: ‘6 Şubat'ta Çağlayan Meydanında yaşanan olayda yer alan kişileri tanıyor musun?’ Bu soru için 3 gündür nezarethanede tutulmakta olan farklı yaş gruplarından insanlar savcılık işlemleri için adliyeye çıkarılacak. Bilgi alma niteliğindeki basit, tek bir 'Tanıyor musun?' sorusu için yaşatılanlar dehşet verici.”

Operasyonda, aralarında Halkın Hukuk Bürosunda gözaltına alınan, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) yöneticisi ve üyesi olan avukatlar Nazan Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Berrak Çağlar ve Didem Baydar Ünsal da dahil 96 kişi gözaltına alındı.

2 başsavcı vekili ile 35 savcı görevlendirildi

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 96 kişi bu sabah adliyeye götürüldü.

Adliyenin 7. katındaki Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda alınacak ifadeler için 2 başsavcı vekili ile 35 savcı görevlendirildi.

Vatandaş girişine izin verilmeyen katta yoğun güvenlik önlemi alındı.

Saldırının yaşandığı ve bariyerlerle kısmen kapatılan meydanda da sık sık kimlik kontrolleri yapılırken, zırhlı polis araçları adliyenin etrafında konuşlandırıldı.

İstanbul Adliyesi’ndeki saldırıda hayatını kaybeden Karataş son yolculuğuna uğurlandı

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat’ta silahlı saldırı düzenleyen Emrah Yayla ve Pınar Birkoç ile o sırada adliye önünde bulunan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3’ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

(AS)