Gözaltına alınan yönetmen Leventoğlu ve kameraman Altürk serbest bırakıldı

Diyarbakır’dan özel araçla İstanbul’a doğru yola çıkan yönetmen Ömer Leventoğlu ve kameraman Hüseyin Altürk, dün akşam saat 18.00 sıralarında Sakarya-Kocaeli karayolu üzerinde araçları durdurularak gözaltına alındı. Çalışma arkadaşlarına haber verdikten sonra Leventoğlu ve Altürk'ten 6 saat haber alınamadı.

MA’nın haberine göre, müvekkilleri için Kocaeli ve Sakarya Emniyet Müdürlüğünü arayan avukatlara, Leventoğlu ve Altürk'ün gözaltında olmadığı söylendi. Ardından Leventoğlu ve Altürk'ün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde oldukları öğrenildi.

Leventoğlu ve Altürk, araçlarındaki eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş baskılı 4 adet tişört nedeniyle gözaltına alındıklarını belirttiler.

Altürk ve Leventoğlu, tişörtlere el konulduktan sonra emniyet işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

(AS)