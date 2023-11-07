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Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 10:22
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 15:23
3 dk Okuma

"FİLİSTİNLİ CESUR KIZ"

Gözaltına alınan Tamimi'nin annesi: Ahed'den çok Gazzeliler için kahroluyorum

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli aktivist Ahed Tamimi için "terörist" ibaresini kullanarak "Teröristlere ve terör destekçilerine sıfır tolerans! Aynen böyle!" diye yazdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/gozaltina-alinan-temimi-nin-annesi-ahed-ten-cok-gazzeliler-icin-kahroluyorum-1.jpg
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli aktivist Ahed Tamimi'yi dün (6 Kasım) sabaha karşı 04.00 sularında evine yaptıkları baskınla gözaltına aldı.

Tamimi'nin babası Basim Tamimi da birkaç gün önce İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

İsrail askeri: Siz canisiniz, teröristsiniz!

AA'ya konuşan Tamimi'nin annesi Neriman Tamimi, askerlerin evin kapısını kırarak içeriye girdiğini ve Ahed'i aramaya başladıklarını söyledi.

Kendisi  ve annesini bir odaya kilitlediklerini belirten Tamimi, "Yaklaşık bir saat sonra bana ilacımı getirdiler. Başlarındaki subay odaya girdi ve bize 'siz canisiniz, teröristsiniz ve bizi öldürüyorsunuz!' diye hakaretler etti" dedi.

Tamimi, İsrailli askerin kendisine "Ahed'i ve eşini aldıklarını, diğer çocuklarını da gözaltına almaya geleceklerini söylediğini" dile getirdi.

İsrail askerlerinin Ahed'in odasında etrafı nasıl dağıttığını, eşyalara nasıl zarar verdiğini gösteren Neriman Tamimi, askerlerin kendilerine psikolojik baskı yaptığını da söyledi.

Neriman Tamimi: Hesap ona ait değil

İsrail medyasının Ahed Tamimi'nin sosyal medyada Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet içerikli paylaşımlar yaptığı yönündeki iddiaları yalanlayan Neriman Tamimi şunları ifade etti:

"İsrail askerleri birini tutuklamak ya da alıkoymak için hiçbir gerekçe ya da yasal karara ihtiyaç duymaz. Ahed'in adının ve fotoğrafının bulunduğu onlarca sosyal medya hesabı var. Hiçbiri de Ahed'e ait değil, bu paylaşımı da o yapmadı."

"Şu an bir tek Ahed değil yüzlerce, binlerce Filistinli genç Filistinlilerin sorunlarını dile getiriyor. Bu gençler de İsraillilere ait sosyal medya hesaplarından tehdit ve ölüm mesajları alıyor" diyen Tamimi "Kızımdan çok Gazzeliler için kahroluyorum" dedi.

Filistinli Ahed Tamimi 8 Ay Sonra Serbest
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İsrailli bakan, Tamimi'yi 'terörist' ilan etti

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X hesabından İsrail askerlerinin ellerini arkadan kelepçeleyerek Tamimi'yi evinde gözaltına aldığı fotoğrafı paylaştı.

Hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmamasına rağmen Ben-Gvir paylaşımında Tamimi için "terörist" ibaresini kullanarak "Teröristlere ve terör destekçilerine sıfır tolerans! Aynen böyle!" diye yazdı.

Filistinli aktivist Ahed Tamimi, 2017'de İsrail güçleri tarafından tutuklanmış ve 8 ay hapis yatmıştı.

Bugüne dek üç kez İsrail kolluk güçlerinin kurşunuyla yaralanan ve Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Tamimi, AA'nın fotoğraflarıyla dünya gündemine oturmuştu.

Söz konusu fotoğraf, "Filistinli cesur kız" olarak bilinen 22 yaşındaki Ahed Tamimi 2012 yılında henüz 11 yaşında iken çekilmişti.

(NT)

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