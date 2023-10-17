Gözaltına alınan Suriyeli insan hakları aktivisti Maarastawi Urfa’ya gönderildi

İstanbul’da 12 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan insan hakları aktivisti Suriyeli Adem (Abdulmalik) Maarastawi, Urfa’ya gönderildi.

Gözaltına alındıktan sonra Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürülen Maarastawi, cumartesi günü Urfa'nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezine gönderildi.

Göç Günlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Maarastawi, kullandığı psikiyatrik ilaçları alamaması nedeniyle iki kez intihar girişiminde bulundu.

Suriyeli aktivist Adem Maarastawi gözaltına alındı

Açıklamada şöyle denildi:

“Urfa Göç İdaresi'nin son dönemde Suriye’ye hukuka aykırı göndermeler ve kötü muamele iddiaları konusunda olumsuz haberlere konu olduğu biliniyor. Bu da endişelerimizi arttırıyor.

“Suriye halen iç savaşın sürdüğü, güvenliğin olmadığı bir ülke ve Adem 11 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Hiçbir adli soruşturması söz konusu değil.

“Geçici koruma kimliğini alması için bir süre tanınmalı, en azından imza ve ikamet yükümlülüğü ile serbest bırakılmalı.

“Sınırdışı veya gönüllü geri dönüş adı altında Suriye’ye zorla gönderilmesi halinde, geri gönderme yasağının ihlali olacaktır.

“Yetkilileri bir an önce sorunu çözmeye, Adem Maarastawi’yi serbest bırakmaya, sağlık durumu, temel hakları ve özellikle de Suriye’ye gönderilmemesi konusunda hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Geri göndermeler durdurulsun.”

(RT)