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Yayın Tarihi: 17 Ekim 2023 17:46
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2023 18:06
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Gözaltına alınan Suriyeli insan hakları aktivisti Maarastawi Urfa’ya gönderildi

Gözaltına alındıktan sonra Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürülen Maarastawi, cumartesi günü Urfa'nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/17/gozalti-alinan-suriyeli-insan-haklari-aktivisti-maarastawi-urfaya-gonderildi.jpg
Fotoğraf: Adem Maarastawi'nin Facebook hesabından alınmıştır.

İstanbul’da 12 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan insan hakları aktivisti Suriyeli Adem (Abdulmalik) Maarastawi, Urfa’ya gönderildi.

Gözaltına alındıktan sonra Tuzla Geri Gönderme Merkezine götürülen Maarastawi, cumartesi günü Urfa'nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezine gönderildi.

Göç Günlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Maarastawi, kullandığı psikiyatrik ilaçları alamaması nedeniyle iki kez intihar girişiminde bulundu.

Suriyeli aktivist Adem Maarastawi gözaltına alındı
Suriyeli aktivist Adem Maarastawi gözaltına alındı
13 Ekim 2023

Açıklamada şöyle denildi:

“Urfa Göç İdaresi'nin son dönemde Suriye’ye hukuka aykırı göndermeler ve kötü muamele iddiaları konusunda olumsuz haberlere konu olduğu biliniyor. Bu da endişelerimizi arttırıyor.

“Suriye halen iç savaşın sürdüğü,  güvenliğin olmadığı bir ülke ve Adem 11 yıldır Türkiye’de yaşıyor. Hiçbir adli soruşturması söz konusu değil. 

“Geçici koruma kimliğini alması için bir süre tanınmalı, en azından imza ve ikamet yükümlülüğü ile serbest bırakılmalı.

“Sınırdışı veya gönüllü geri dönüş adı altında Suriye’ye zorla gönderilmesi halinde, geri gönderme yasağının ihlali olacaktır.

“Yetkilileri bir an önce sorunu çözmeye, Adem Maarastawi’yi serbest bırakmaya, sağlık durumu, temel hakları ve özellikle de Suriye’ye gönderilmemesi konusunda hassasiyet göstermeye davet ediyoruz. Geri göndermeler durdurulsun.”

(RT)

Suriye zorla geri gönderme
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