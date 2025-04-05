"Gözaltına alınan sevdiklerimize ne oldu? sorusunun muhatabı sizsiniz"

“Yıllardır bizler bu meydanda 10 kişi sınırlaması ile olmasını istemiyoruz. Kayıp yakınlarının düşüncelerini anlatma konusunda yetkililer neden rahatsız. Biz yalnızca adalet istiyoruz, faili meçhulleri failleri yargılansın istiyoruz. Talat’ı nehire attık dediler fakat Talat’ın cenazesi bulunamadı, neden kenara vurmadı. Biz kimsesizler mezarlığına da baktık yoktuk. Yok. Biz devletin komplosuna uğradık. Düşüncesinden dolayı gençlerin gözaltına aldılar. Bu analar kardeşler ağlamasına artık. Kardeşler artık hak mücadelesindeyiz. Adalet sağlanamaz mı siyaset isterse sonuçlandırır, kayıplarımızın yerlerini açıklar. Biz ne yapalım canımız yanıyor. Biz ne yapalım? İnsan haklarına aykırı yaşam haklarına aykırı bu yaptıklarınız. Biz ne yapalım?”

Bugün, Galatasaray Meydanı’nda böyle seslenen polislere de “biz ne yapalım?” Diye seslenen kişi, 1 Nisan’da gözaltında kaybedilen Talat Türkoğlu’nun ablası Münübe Türkoğlu.

Cumartesi Anneleri/İnsanları, 1045. hafta buluşmasını bugün Galatasaray Meydanı’nda yaptı.

Polis, hak savunucularından sadece 10 kişinin basın açıklamasına katılmasına izin verdi. Açıklama yine polis barikatları önündeydi.

Kayıp yakınları bu haftaki eylemde, 1 Nisan 1996’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Talat Türkoğlu’nun akıbetini sordu.

"İlk adım, tutukluları serbest bırakın"

Haftanın basın açıklamasını okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri, düşünceleri yüzünden tutuklanan herkesin serbest bırakılmasını istedi.Şöyle seslendi:

"Yaşadık, biliyoruz: Barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların engellenmesi veya gösteri sonrasında katılımcılara yönelik soruşturma ve cezalandırma yoluna gidilmesi Anayasa’ya aykırıdır ve toplanma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Hakkın keyfi biçimde engellenmesi, insanları düşüncelerini serbestçe açıklamaktan, toplantı ve gösterilere katılmaktan caydırmayı amaçlamaktadır. Toplanma ve gösteri hakkını hedef alan bu hukuksuzluk son bulmalıdır. İlk adım olarak, Galatasaray’daki bariyerler kaldırılmalıdır. Ancak bu yetmez; gösteri ve toplanma hakkını kullandıkları için tutuklanan herkes derhal serbest bırakılmalı ve haklarındaki tüm suçlamalar düşürülmelidir.”

Erdoğan': Sorumluluğunuzu yerine getirin

Ayrıca Erdoğan’a seslenen Yoleri, “Sevdiklerimize ne oldu?” diye sordu, şöyle devam etti:

“1045. haftamızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sesleniyoruz: Kayıp yakınlarının “Gözaltına alınan sevdiklerimize ne oldu?” sorusunun muhatabı 23 yıldır siz ve iktidarınızdır. Zira gözaltında kaybetmelerde, sadece olayın gerçekleştiği dönemdeki iktidarları değil, aynı zamanda sonraki iktidarları da kapsayan bir sorumluluk zinciri vardır. Kayıp yakınlarına etkili ve ulaşılabilir iç hukuk yolları sağlama ve seslerini duyurma çabalarını destekleme sorumluluğunuzu yerine getirin.

Kaç yıl geçerse geçsin, Talat Türkoğlu için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”