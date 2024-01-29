Gözaltına alınan Safiye Alağaş serbest bırakıldı

JINNEWS Yazı İşleri Müdürü ve DEM Parti Siirt Eşbaşkan Adayı Safiye Alağaş serbest bırakıldı.

Dün Siirt’ten Diyarbakır’a geldiği sırada aracı durdurularak gözaltına alınan Alağaş, Bismil’de Sinanlı Karakolu'na götürüldü. Bugün Bismil Adliyesi’ne götürülen Alağaş, İstanbul Savcılığı'nın gönderdiği evrakın ardından serbest bırakıldı.

Avukatı Resul Temur, Alağaş’ın İstanbul’da eski bir dosyada yakalama kararı göründüğü için gözaltına alındığını söyledi. Temur, mahkemenin kendilerinde Alağaş üstünde yakalama kararı olmadığı ve sistemsel bir hata olabileceği bilgisini verdiğini aktardı.

Gazeteci Safiye Alağaş’a gözaltı

(HA)