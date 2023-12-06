Gözaltına alınan Özak Tekstil işçileri serbest bırakıldı

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Özak Tekstil’de çalışan işçiler, sendika değiştirme baskısı ve işten atmalara karşı 27 Kasım’dan bu yana iş bırakma eylemi yapıyor.

Fabrikanın bulunduğu sokağı bariyerlerle kapatan jandarma, direnişin 10. gününde (6 Aralık), Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçilere müdahale etti. BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, iki sendika yöneticisi ve 19 Özak işçisini gözaltına alındı.

ÖZAK TEKSTİL DİRENİŞİ Türkmen: Hukuksuzluk son bulana kadar direnişimiz sürecek

BİRTEK-SEN’in X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda şöyle denildi:

“Bu sabah Özak Tekstil önünde direnişe jandarmanın gazlı coplu müdahalesiyle başladık. Sendika Genel Başkanımız, iki sendika yöneticimiz ve 19 işçi toplam 22 kişi gözaltına alındı. Özak işçileri mücadeleye devam ediyor. Saldırı sonrası fabrikada çalışan işçiler de aramıza katıldı.”

“Urfa, Özak patronunun derebeyliği mi?”

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, BİRTEK-SEN yöneticileri ve Özak Tekstil işçilerine yönelik jandarma müdahalesine tepki gösterdi.

Karaca, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Urfa’da bir barbarlık yaşanıyor. Urfa, Özak patronunun derebeyliği mi? Patronun çıkarı her türlü yasadan, hak ve hukuktan üstün mü? İşçiler ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılsın!” dedi.

Üniversitelilerden Levi’s önünde eylem: Özak Tekstil işçileri yalnız değildir

Gözaltılar serbest bırakıldı

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, X sosyal medya hesabından saat 12.53'te yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Az önce serbest bırakıldık. Gözaltına alınırken bazı kadın ve erkek işçi arkadaşlarımız darp edildi, hakarete uğradık. Ama iyiyiz. Dimdik ayaktayız! Dünden daha kararlı, daha inançlı, daha moraliyiz! Direne direne kazanacağız! #ÖzakDirenişineSesVer”

Serbest bırakılmalarının ardından sendika yöneticileri ve işçiler tekrar direniş alanına geldi. Mehmet Türkmen, burada yaptığı konuşmada “Direniş 10. gününde ve son bir haftada üçüncü kez gözaltına alındık. Bundan sonra ne yapacaklar bilmiyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz haklıyız ve hakkımızı alana kadar da direneceğiz. Karşımıza kimi dikerlerse diksinler” dedi.

Biz bitti demeden bitmez!

Özak Tekstil’e patronun istediği değil, işçinin seçtiği sendika girecek!

Birleşe birleşe kazanacağız!#ÖzakDirenişineSesVer #LevisTakeAction pic.twitter.com/lmNC9Z02Pw — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) December 6, 2023

(VC)