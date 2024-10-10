Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde dün (9 Ekim) iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Üniversitenin İsraille akademik anlaşmasını protesto etmek için 17.30’da bir araya gelen öğrenciler, ardından 18.30’da, katledilen kadınlar için eylem başlattı.

Polis, öğrencilerin yürüyüş yapmasına izin vermediği için eylem kısa sürede oturma eylemine dönüştürüldü. Oturma eyleminde öğrenciler polis ablukasına alındı. Eylemde öğrenciler “Kadınlara Değil, Katillere Barikat”, “Eril Adalet Değil Gerçek Adalet”, “Kampüsten Sokağa Feminist İsyandayız”, “Kadınlar Ölürken Polis Neredeydi” diye sloganlar attı.

Eylemde dört kadın öğrenci, pankartları sebebiyle cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İŞ/AD)