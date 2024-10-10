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Yayın Tarihi: 10 Ekim 2024 13:42
 ~ Son Güncelleme: 10 Ekim 2024 13:51
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Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Marmara Üniversitesi öğrencileri dün saat 18.30’da Göztepe kampüsünün önünde, Ayşenur Halil, İkbal Uzuner ve katledilen tüm kadınlar için eylem düzenledi. Eylemde gözaltına alınan dört öğrenci bugün serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gözaltına alınan öğrenciler serbest bırakıldı

Marmara Üniversitesi Göztepe kampüsünde dün (9 Ekim) iki ayrı eylem gerçekleştirildi. Üniversitenin İsraille akademik anlaşmasını protesto etmek için 17.30’da bir araya gelen öğrenciler, ardından 18.30’da, katledilen kadınlar için eylem başlattı.

Polis, öğrencilerin yürüyüş yapmasına izin vermediği için eylem kısa sürede oturma eylemine dönüştürüldü. Oturma eyleminde öğrenciler polis ablukasına alındı. Eylemde öğrenciler “Kadınlara Değil, Katillere Barikat”, “Eril Adalet Değil Gerçek Adalet”, “Kampüsten Sokağa Feminist İsyandayız”, “Kadınlar Ölürken Polis Neredeydi” diye sloganlar attı.

Eylemde dört kadın öğrenci, pankartları sebebiyle cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

Gözaltına alınan öğrenciler, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İŞ/AD)

Haber Yeri
İstanbul
kadın Marmara Üniversitesi
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