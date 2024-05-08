Gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, evinde uyuşturucu bulunduğu iddia edilen şüpheli Kalben "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı, ilk ifadesinde evinde bulunan uyuşturucuyu satmadığını ve kendisinin kullandığını belirtti. (TY)