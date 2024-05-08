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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 13:56
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 16:54
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Gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

Şarkıcının gözaltına alınma nedeni İstanbul'daki evinde uyuşturucu bulunduğu iddiası.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gözaltına alınan Kalben adliyeye sevk edildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında bugün şarkıcı Kalben Sağdıç'ın Beyoğlu'ndaki evine operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, evinde uyuşturucu bulunduğu iddia edilen şüpheli Kalben "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan gözaltına alındı. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şarkıcı, ilk ifadesinde evinde bulunan uyuşturucuyu satmadığını ve kendisinin kullandığını belirtti. (TY)

Kalben kimdir?
Kalben kimdir?
Bugün 14:02
Kalben narkotik uyuşturucu operasyonu
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