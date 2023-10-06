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Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 13:00
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 16:19
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Gözaltına alınan Halk TV programcısı Serhan Asker serbest bırakıldı

Serhan Asker, program çekimi için geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanında polislerin kendisini uçaktan alındığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/televizyon-programcisi-serhan-asker-ucakta-gozaltina-alindi.jpg

Halk TV'de program yapan Serhan Asker İzmir'de havalimanında gözaltına alındı. Asker gözaltı kararını sosyal medyadan duyurdu. 

'Görkemli Hatıralar' isimli programının çekimi için İzmir'de giden Asker, uçağın inişinin ardından uçakta gözaltına alındı. 

Serhan Asker gözaltı uygulamasını sosyal medyadan,"Yarınki Görkemli Hatıralar çekimi için geldiğim İzmir'de Havaalanında polisler tarafından uçaktan alındım... Hakkımda yakalama emri varmış..." mesajı ile duyurdu.

Halk TV İzmir Muhabiri Yağmur Beril Varol da Asker'in İzmir Adliyesine götürüldüğünü bildirdi. Varol, "Antalya 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde aranması olduğunu ve devam eden bir davası olduğunu öğrendik. Süren davada ifadesine başvurulacak" açıklaması yaptı.

Asker, daha sonra götürüldüğü İzmir Adliyesi'nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(Mİ/HA)

Serhan Asker
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