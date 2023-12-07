Gözaltına alınan Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay serbest bırakıldı

Polis, sabah saatlerinde Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’ı evine giderek gözaltına aldı.

Gerçek Gündem, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ye gönderdiği mektupla kamuoyu gündemine gelen Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun'un Karabay hakkında 'iftira' ve 'hakaretten' suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

Polis zoruyla Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürülen Karabay, savcıya ifade verdi.

İfade işleminin ardından savcı adli kontrol talebiyle Karabay'ı mahkemeye sevk etti. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği de Karabay'ı adli kontrolle serbest bıraktı.

“Polis zoruyla alınması bir tehdittir”

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Erol Önderoğlu, Karabay'ın gözaltına alınmasına "Bir gazetecinin yargıdaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını haberleştirmesi, gündeme getirmesi kimi rahatsız edebilir? Her ifade çağrısına zaten karşılık veren Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay’ı sabah vakti evinden polis zoruyla alınması bir tehdittir" diyerek tepki gösterdi.

Karabay’ın gözaltına alınmasına bir tepki de DİSK Basın İş’den geldi. Sendika "Yargıda rüşvet ve yolsuzluk iddiaları, Necip Hablemitoğlu cinayeti gibi önemli konularda önemli haberlere imza atan Gerçek Gündem muhabiri Furkan Karabay, bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir, Karabay derhal serbest bırakılsın" dedi.

Karabay, Adalet Bakanı yardımcıları Akın Gürlek ve Hasan Yılmaz ile Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi İrfan Fidan hakkındaki paylaşımları nedeniyle de ‘hakaret’ iddiasıyla yargılanıyor.

Bakan yardımcıları hakkında tweet atan gazeteci Furkan Karabay’a dava

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(HA)