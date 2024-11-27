Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan gazeteci sayısı arttı. Son olarak serbest gazeteci Havin Derya Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler ise dün akşam saatlerinde Eskişehir’e sevk edildi. Gazeteciler gözaltı aracında götürüldü. Yol sekiz saat sürdü. Gazeteciler yol boyunca ihtiyaç molası haricinde kelepçeli tutuldu. Polis yolda gazetecilerin birbirleriyle konuşmalarına izin vermedi. Bu sabah da savcılık gözaltı süresini bir gün uzattı.

Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteciler ise Eskişehir'e sevk edilmezken ifadelerinin bugün alınması bekleniyor.

İSTANBUL, BATMAN VE DİYARBAKIR’DA GAZETECİLER GÖZALTINDA Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor

Tuğçe Yılmaz için itiraz edildi

Bugün bianet’in avukatları muhabir Tuğçe Yılmaz için itiraz girişiminde bulundu. Avukat Deniz Yazgan Şenay itirazında soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyaya ulaşamadıklarını, bu nedenle de gözaltı ve yakalama kararının hukukiliğinin tartışmalı olduğunu kaydetti.

Yılmaz’ın konut ve iş adresinin belli olduğunu, toplumun gözü önünde bulunduğunu, her gün işe işe gittiğini belirten Yazgan-Şenay “Kaçması, kendisine tebligat yapılamaması gibi bir risk söz konusu değildir. Nitekim, yakalama işlemi, çağrılarak gittiği kolluk biriminde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Alayumat için itiraz 3 saatte reddedildi

Medya Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği gazeteci Erdoğan Alayumat için dün hem gözaltı kararına hem de soruşturma dosyasındaki kısıtlama kararına itiraz etti.

MLSA bunun hukuka aykırı olduğunu, savunma hakkını kısıtladığını ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti. Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliği aynı gün itirazı reddetti. Mahkeme gözaltı kararının ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla verildiğini, tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olduğunu savundu.

Gözaltındaki gazeteciler şöyle: Tuğce Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir. Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimler...

(HA)