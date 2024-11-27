ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Kasım 2024 13:09
 ~ Son Güncelleme: 27 Kasım 2024 14:02
2 dk Okuma

Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler soruşturmanın merkezi Eskişehir’e götürüldü. Sevk sırasında gazeteciler kelepçelendi, birbirleriyle konuşturulmadı, yol sekiz saat sürdü.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan gazeteci sayısı 9'a çıktı, gözaltı süreleri 1 gün uzatıldı
Fotoğraf: Gözaltındaki gazeteci Tuğçe Yılmaz

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada gözaltına alınan gazeteci sayısı arttı. Son olarak serbest gazeteci Havin Derya Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan gazeteciler ise dün akşam saatlerinde Eskişehir’e sevk edildi. Gazeteciler gözaltı aracında götürüldü. Yol sekiz saat sürdü. Gazeteciler yol boyunca ihtiyaç molası haricinde kelepçeli tutuldu. Polis yolda gazetecilerin birbirleriyle konuşmalarına izin vermedi. Bu sabah da savcılık gözaltı süresini bir gün uzattı.

Diyarbakır'da gözaltına alınan gazeteciler ise Eskişehir'e sevk edilmezken ifadelerinin bugün alınması bekleniyor.

Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor
İSTANBUL, BATMAN VE DİYARBAKIR’DA GAZETECİLER GÖZALTINDA
Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor
26 Kasım 2024

Tuğçe Yılmaz için itiraz edildi

Bugün bianet’in avukatları muhabir Tuğçe Yılmaz için itiraz girişiminde bulundu. Avukat Deniz Yazgan Şenay itirazında soruşturmanın gizliliği nedeniyle dosyaya ulaşamadıklarını, bu nedenle de gözaltı ve yakalama kararının hukukiliğinin tartışmalı olduğunu kaydetti.

Yılmaz’ın konut ve iş adresinin belli olduğunu, toplumun gözü önünde bulunduğunu, her gün işe işe gittiğini belirten Yazgan-Şenay “Kaçması, kendisine tebligat yapılamaması gibi bir risk söz konusu değildir. Nitekim, yakalama işlemi, çağrılarak gittiği kolluk biriminde gerçekleştirilmiştir” dedi.

Alayumat için itiraz 3 saatte reddedildi

Medya Hukuk Çalışmaları Derneği'nin (MLSA) savunmanlığını üstlendiği gazeteci Erdoğan Alayumat için dün hem gözaltı kararına hem de soruşturma dosyasındaki kısıtlama kararına itiraz etti.

MLSA bunun hukuka aykırı olduğunu, savunma hakkını kısıtladığını ve adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini belirtti. Eskişehir 2. Sulh Ceza Hâkimliği aynı gün itirazı reddetti. Mahkeme gözaltı kararının ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla verildiğini, tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olduğunu savundu.

Gözaltındaki gazeteciler şöyle:

Tuğce Yılmaz, Roza Metina, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Ahmet Sümbül, Bilal Seçkin, Mehmet Ücar, Havin Derya ve Suzan Demir.

Ayrıca yönetmen Ardin Diren, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier, yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş, KHK’lı akademisyen Abdurrahman Aydın, LGBTİ+ aktivisti Berfin Atlı ve Serap Güneş gözaltındaki diğer isimler...

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
tuğçe yılmaz gözaltındaki gazeteciler
ilgili haberler
Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi
Bugün 16:12
/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-diyarbakir-da-protesto-edildi-302249
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gazetecilerin gözaltına alınması Diyarbakır'da protesto edildi
Bugün 16:12
/haber/gazetecilerin-gozaltina-alinmasi-diyarbakir-da-protesto-edildi-302249
Sayfa Başına Git