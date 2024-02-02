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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 11:41
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 13:15
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Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı

Enver Aysever, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın şikayetiyle gözaltına alındığını söyledi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı
Fotoğraf: Bursa Barosu

Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aysever, olayı X’te "Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım" diyerek duyurdu. Aysever TELE1’e de "Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” diye açıklama yaptı. Aysever buradan Çubuk Adliyesine götürüldü.

Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Aysever “Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç TELE1’de yaptığım konuşma. Görüşürüz.” dedi.

(HA)

enver aysever
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