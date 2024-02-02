Gözaltına alınan Enver Aysever serbest bırakıldı

Gazeteci Enver Aysever, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Aysever, olayı X’te "Ankara Esenboğa Havaalanında gözaltına alındım" diyerek duyurdu. Aysever TELE1’e de "Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” diye açıklama yaptı. Aysever buradan Çubuk Adliyesine götürüldü.

Aysever, daha sonra yaptığı paylaşımda CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın şikayetiyle gözaltına alındığını ve serbest bırakıldığını duyurdu.

Aysever “Mahkemeye çıktım ve serbest bırakıldım, yargılama yapılacak daha sonra… Tahmin edin şikayetçi kim? Ahmet Tuncay Özkan. Saat 14.00’de yayın yapıp her şeyi ama her şeyi anlatacağım. Söz konusu suç TELE1’de yaptığım konuşma. Görüşürüz.” dedi.

(HA)