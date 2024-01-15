Gözaltına alınan EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros serbest bırakıldı

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 3 işçinin kaldıkları konteynerde yanarak hayatını kaybettiği Sultanbeyli'ye giderken gözaltına alındı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile birlikte açıklama yapmak için olay yerine ulaşmaya çalışan Barbaros, polislerce çevrildi.

Hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla mevcutlu yakalama kararı olduğu belirtilen Barbaros gözaltına alındı. Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna ardından da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Burada savcıya ifade veren Barbaros daha sonra serbest bırakıldı.

(HA)