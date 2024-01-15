ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 15:02
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 15:26
1 dk Okuma

Gözaltına alınan EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros serbest bırakıldı

Sema Barbaros, hakkındaki 'mevcutlu yakalama' kararı üzerine ifadesi alınmak üzere karakola ardından da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü. Savcılık ifadesinin ardından da serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros serbest bırakıldı
Fotoğraf: Eylem Nazlıer / Evrensel

Emek Partisi (EMEP) İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, 3 işçinin kaldıkları konteynerde yanarak hayatını kaybettiği Sultanbeyli'ye giderken gözaltına alındı.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile birlikte açıklama yapmak için olay yerine ulaşmaya çalışan Barbaros, polislerce çevrildi.

Hakkında terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla mevcutlu yakalama kararı olduğu belirtilen Barbaros gözaltına alındı. Sancaktepe İlçe Jandarma Karakoluna ardından da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.

Burada savcıya ifade veren Barbaros daha sonra serbest bırakıldı.

(HA)

Sema Barbaros
Sayfa Başına Git