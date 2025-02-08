Gözaltına alınan BirGün yöneticileri serbest bırakıldı

Sabah Gazetesi'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yaptığı ziyareti konu alan haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir serbest bırakıldı.

Gültekin, savcılıktan serbest bırakılırken, Koç ve Gökdemir hakkında adli kontrol şartı verildi.

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Gözaltı ve ifade süreçleri

BirGün Gazetesi'nin internet sitesi birgun.net'in yayın koordinatörlüğünü yapan Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir dün (8 Şubat) gece saatlerinde gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

BirGün'den yapılan açıklamada, üç gazetecinin, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı belirtildi.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına neden olan haberin Sabah Gazetesi'nden alındığı ifade edildi.

birgun.net yöneticileri Koç, Gültekin ve Gökdemir'in, Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 6. maddesi (Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme) ile suçlandığı ve ifadeye çağrılmadan, evlerinden gözaltına alındılar.

Savcılık ifadeleri başladı

Emniyet ifadeleri ve sağlık kontrolleri sonrası Koç, Gültekin ve Gökdemir Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

birgun.net'in haberine göre, üç gazetecinin savcılık ifadeleri başladı.

Avukat görüş yasağı

Gözaltına alınan gazetecilere avukat görüşü için de yarına kadar kısıtlama konulduğu bilgisi paylaşıldı.

BirGün yöneticileri, emniyetteki ifadelerinde haberde bir suç unsuru olmadığını, kimseyi hedef gösterme niyetinde olmadıklarını ifade ettiler.

Emniyetteki ifade işlemleri sona eren Uğur Koç Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, sağlık kontrollerinin ardından savcılığa çıkarıldı.

💢 BirGün Web sorumlu müdürü Yaşar Gökdemir de gözaltına alınanlar arasında.



💢 BirGün Web koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde tutuluyorlar.



💢 Gözaltındaki arkadaşlarımız avukatlarıyla ve aileleriyle görüştürülmüyorlar. https://t.co/gfGBVlwK7i — ibrahim varlı (@ibrhmvarli) February 8, 2025

DİSK Basın-İş kınadı

DİSK Basın İş'ten yapılan gözaltılara ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımında "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

(Mİ)