Gözaltına alınan bianet muhabiri Tuğçe Yılmaz Eskişehir'e sevk ediliyor

Polis, sabah saatlerinde İstanbul, Batman, Diyarbakır’da düzenlediği operasyonlarda sekiz gazeteciyi gözaltına aldı. Gözaltıların Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisi var.

bianet muhabiri, Tuğçe Yılmaz'ın eski evine baskın düzenleyen polis, evde bulamayınca telefon ile aradı. İfade vermek üzere emniyete çağırdı. Yılmaz'ın yaşamadığı evde de arama yaptı. Yılmaz bunun üzerine avukatı Deniz Yazgan Şenay ile birlikte Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne gitti. Buradan da ifadesi alınmadan Eskişehir'e sevk edilmesi kararı çıktı.

Yılmaz önce Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne oradan da Eskişehir'e gönderilecek. Yılmaz aynı zamanda Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ) üyesi.

İstanbul’daki ev baskınlarında gazeteciler Bilal Seçkin, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu ve Suzan Demir, Diyarbakır’da Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) Başkanı Roza Metina, Ahmet Sümbül, Batman'da da Mehmet Uçar gözaltına alınan isimler.

Ayrıca Gülcan Dereli'nin de evine baskın düzenlenlendiği bilgisi var. Kısıtlılık kararı olduğu bildirilen dosyada, gözaltı gerekçeleri henüz bilinmiyor.

Erdoğan Alayumat'un gözaltına alınışı

Ayrıca yönetmen Ardin Diren’in, şair Hicri İzgören, yazar/çevirmen Ömer Barasi, karikatürist Doğan Güzel, fotoğraf sanatçısı Emrah Kelekçier ve yayınevi koordinatörü Baver Yoldaş da gözaltınaki isimler. Soruşturmanın aynı olup olmadığı bilinmiyor.

(EMK/HA)