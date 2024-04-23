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Yayın Tarihi: 23 Nisan 2024 09:05
 ~ Son Güncelleme: 23 Nisan 2024 14:42
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Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

İstanbul, Ankara ve Urfa’da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan basın emekçileri hakkında avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

Basın çalışanlarına dönük bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Urfa'da gözaltı operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 9 basın emekçisi gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan ev baskınında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan gözaltına alındı. 

İstanbul'da yapılan ev baskınlarında ise MA muhabiri Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile basın emekçileri Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı ve Şirin Ermiş gözaltına alındı. Yeni Özgür Politika'dan gazeteci Erdoğan Alayumat da gözaltına alındı.

MA eski muhabiri Doğan Kaynak da Urfa'da yapılan ev baskınında gözaltına alındı. 

Gözaltına alınan basın emekçileri hakkında avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

(AD)

Mezopotamya Ajans gazeteciler gözaltında
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