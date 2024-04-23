Gözaltına alınan basın emekçilerinin sayısı 9'a yükseldi

Basın çalışanlarına dönük bu sabah saatlerinde İstanbul, Ankara ve Urfa'da gözaltı operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 9 basın emekçisi gözaltına alındı.

Ankara'da yapılan ev baskınında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Mehmet Aslan gözaltına alındı.

İstanbul'da yapılan ev baskınlarında ise MA muhabiri Esra Solin Dal, Yeni Yaşam Gazetesi çalışanı Enes Sezgin ile basın emekçileri Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı ve Şirin Ermiş gözaltına alındı. Yeni Özgür Politika'dan gazeteci Erdoğan Alayumat da gözaltına alındı.

MA eski muhabiri Doğan Kaynak da Urfa'da yapılan ev baskınında gözaltına alındı.

Gözaltına alınan basın emekçileri hakkında avukat görüş kısıtlılığı getirildi.

(AD)