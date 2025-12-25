Gözaltına alınan Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest

Cumhuriyet yazarı ve Onlar TV programcısı Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Terkoğlu’nun gözaltına alınışını gazeteci meslektaşı Barış Pehlivan duyurdu.

Pehlivan, Terkoğlu’nun dün akşam (24 Aralık) Onlar TV’de yayımlanan haberi sonrası gözaltına alındığını söyleyip şu eklemeyi yaptı:

“Yazıklar olsun! Dostum, gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı. Gerekçe, dün akşam Onlar’da yayınlanan haber videosu. Kirli kamu görevlilerini gözaltına almak ve soruşturmak yerine, onları deşifre eden ve temiz bir toplum için çalışan gazetecileri susturmak istiyorlar. Bunu da başsavcılık, bizzat kendi doğruladığı bir haber üzerinden yapıyor. Barış’ın bir elini kesin; diğer eliyle, sesiyle, bakışıyla, fikriyle gerçeği yine anlatır, anlatacak.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da "Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır." şeklinde bir açıklama geçti.

Terkoğlu'nun avukatı Enes Ermaner, Barış Terkoğlu'nun ifade işlemleri için Çağlayan Adliyesi'ne götürüleceği bilgisini paylaştı.

İfadesinden sonra adli kontrol tedbiri uygulanması istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Terkoğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

"Habere konu olan kişi bir savcı"

Terkoğlu serbest bırakılmasının ardından şunları söyledi:

"Çok iyiyim. Yaptığım haberi savundum. Savcıyı da şahit olarak gösterdim. Hatta ifademin sonunda adli kontrol talep etmiyorum, eğer haberimin yanlış olduğu düşünülüyorsa beni tutuklayın dedim. Haber çok basit. Türkiye'nin gündeminde bir operasyon var. Bununla ilgili olarak polis bir mekana gitti. Uyuşturucu için bir kontrol yaptı. Orada karşılaştığı kişilerden biri savcıydı. Türkiye'de bir polis bir savcı hakkında işlem yapamaz. Bunu savcılığa bildirdi. Ben bu haberi yaptıktan sonra tüm gece arandım. Sabahleyin bir savcı bir gazeteciye açıklama yaptı.

Bu haberin yapılması istenmiyor. Çünkü habere konu olan kişi bir savcı. Ben sadece gerçeğin peşinde koşuyorum. Başım dik bir şekilde çıkıyorum. Ben yaptığım haberin arkasındayım. Kimse de bana yaptığım haberin yanlış olduğunu söylemedi."

RSF: Yıldırma amaçlı hukuksuzluk

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Terkoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. "Artık gazetecilerin yakasından düşün" diyen Önderoğlu, "Haber alma hakkına yönelik, yıldırma amaçlı bu hukuksuzluğu kınıyor, Terkoğlu’nun bırakılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberde ne vardı?

Terkoğlu, haberde uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen “Kütüphane” isimli mekâna geçmişte yapılan bir baskında polislerin içeride bir savcıyla karşılaştığını ileri sürmüştü.

Haberde söz konusu savcıyla ilgili Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) disiplin soruşturması için bildirimde bulunulduğunu da belirtmişti:

(HA)