Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Modacı Barbaros Şansal, hakkında görülen bir dava nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Şansal'ın saat 10.45 sıralarında, TCK'nin 301. maddesi kapsamında İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren Şansal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" ifadesi ile gözaltına alındığını duyurmuştu.

TCK 301'in birinci fırkrası hakkında:

“Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”