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Yayın Tarihi: 10 Mayıs 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 10 Mayıs 2025 16:50
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Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

İstanbul Havalimanı'ndan sabah saatlerinde gözaltına alınan Şansal, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan Barbaros Şansal serbest bırakıldı

Modacı Barbaros Şansal, hakkında görülen bir dava nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs'tan İstanbul'a gelen Şansal'ın saat 10.45 sıralarında, TCK'nin 301. maddesi kapsamında İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde ifade veren Şansal, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Barbaros Şansal İstanbul'da gözaltına alındı
Barbaros Şansal İstanbul'da gözaltına alındı
2 Şubat 2023

Barbaros Şansal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!" ifadesi ile gözaltına alındığını duyurmuştu.

TCK 301'in birinci fırkrası hakkında:

“Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
barbaros şansal istanbul havaalanı Gözaltı
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