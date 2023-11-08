ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Kasım 2023 16:32
 ~ Son Güncelleme: 8 Kasım 2023 19:14
2 dk Okuma

Gözaltına alınan Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Aysel Tuğluk, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Ruken Tuncel
KUBi Kurdî Bixwînin
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/08/aysel-tugluk-gozaltina-alindi-adres-belli-cagirsalar-zaten-gidecegiz-2.jpg

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK), “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği ve 28 Ekim 2022’de tahliye edilen demans hastası eski milletvekili Aysel Tuğluk bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Tuğluk'un ifadesi alındı. 

Tuğluk'a, Hakkari'de 2012'de yapılan bir miting gerekçesiyle Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında sorular yöneltildi. 

Hakim, Tuğluk'a mitingi ve konuşmasını hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Tuğluk'un hatırlamadığını belirtmesi üzerine sorgu sona erdi ve serbest bırakılmasına karar verildi. Ayrıca Tuğluk'un avukatları mahkemeye sağlık raporu sundu. 

bianet'e bilgi veren Tuğluk'un avukatı ifadeye dair tebligat gönderilmediğini ve yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Avukat, Tuğluk'un sağlık probleminin kamuoyunda bilindiği halde böyle bir uygulamaya gidilmesinin hukuki olmadığını söyledi. 

Avukat, mahkemeye sağlık raporu sunduklarını ve nihai kararı Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceğini belirtti.  

Aysel Tuğluk tahliye edildi
Aysel Tuğluk tahliye edildi
27 Ekim 2022

Tuğluk'un gözaltına alınmasıyla ilgili bianet'e bilgi veren Alaattin Tuğluk ise, polislerin geldiği sırada Aysel Tuğluk'un refakatçisinin dışarıya çıktığını ve evde yalnız olduğunu söyledi. 

Polislerin kapıyı zorladıklarını belirten abi Tuğluk, "Aysel kapıyı açmayınca kapıyı kıracaklarını, çilingir çağıracaklarını söylüyorlar. Yakınlarımız geliyor kapı açılıyor ama Aysel çok strese giriyor. Böyle bir şeye gerek yoktu. Adres belli, çağırsalar zaten gideceğiz. Tedavisi devam eden bir insanı kapıya dayanıp götürüyorlar" dedi.

Tuğluk, kendilerine soruşturmaya dair hiçbir tebligatın da yapılmadığını belirtti. 

ATK
ATK'den Aysel Tuğluk raporu: Cezaevinde kalamaz
26 Ekim 2022

(RT)

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

Devamını Göster
ilgili haberler
Tahliye edilen Aysel Tuğluk hakkında yeni iddianame
15 Kasım 2022
/haber/tahliye-edilen-aysel-tugluk-hakkinda-yeni-iddianame-269994
Aysel Tuğluk tahliye edildi
27 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-tahliye-edildi-269105
Aysel Tuğluk için TTB'ye başvuru
7 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-icin-ttb-ye-basvuru-268194
SEBAHAT TUNCEL'DEN
Aysel Tuğluk neden tahliye edilmiyor?
6 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-neden-tahliye-edilmiyor-268119
Aysel Tuğluk hastaneye kaldırıldı
9 Eylül 2022
/haber/aysel-tugluk-hastaneye-kaldirildi-266957
AYSEL TUĞLUK İÇİN 1000 KADIN
“AYM’nin çelişkili Aysel Tuğluk kararını kabul etmiyoruz”
13 Ağustos 2022
/haber/aym-nin-celiskili-aysel-tugluk-kararini-kabul-etmiyoruz-265820
ilgili haberler
Tahliye edilen Aysel Tuğluk hakkında yeni iddianame
15 Kasım 2022
/haber/tahliye-edilen-aysel-tugluk-hakkinda-yeni-iddianame-269994
Aysel Tuğluk tahliye edildi
27 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-tahliye-edildi-269105
Aysel Tuğluk için TTB'ye başvuru
7 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-icin-ttb-ye-basvuru-268194
SEBAHAT TUNCEL'DEN
Aysel Tuğluk neden tahliye edilmiyor?
6 Ekim 2022
/haber/aysel-tugluk-neden-tahliye-edilmiyor-268119
Aysel Tuğluk hastaneye kaldırıldı
9 Eylül 2022
/haber/aysel-tugluk-hastaneye-kaldirildi-266957
AYSEL TUĞLUK İÇİN 1000 KADIN
“AYM’nin çelişkili Aysel Tuğluk kararını kabul etmiyoruz”
13 Ağustos 2022
/haber/aym-nin-celiskili-aysel-tugluk-kararini-kabul-etmiyoruz-265820
diğer yazıları
GÜZELBAHÇE DAVASI’NDA KARARA DOĞRU
Üç Suriyeli işçiyi öldüren sanık: JİTEM’den not aldım
7 Kasım 2023
Üç Suriyeli işçiyi öldüren sanık: JİTEM’den not aldım
HEDEP'in reklamını yayınlamayan Radyo Hêvî: RTÜK'ten onay bekliyoruz
7 Kasım 2023
HEDEP'in reklamını yayınlamayan Radyo Hêvî: RTÜK'ten onay bekliyoruz
Yargıtay Başsavcılığı: AYM, Anayasa'ya aykırı olmayan kararı iptal edemez
7 Kasım 2023
Yargıtay Başsavcılığı: AYM, Anayasa'ya aykırı olmayan kararı iptal edemez
Berberoğlu: AYM kararının uygulanmamasının hukukla hiçbir alakası yok
2 Kasım 2023
Berberoğlu: AYM kararının uygulanmamasının hukukla hiçbir alakası yok
AYM KARARI HALA UYGULANMIYOR
Mahkemeler AYM'nin Can Atalay kararını birbirine atıyor, karar tekrar Yargıtay'da
1 Kasım 2023
Mahkemeler AYM'nin Can Atalay kararını birbirine atıyor, karar tekrar Yargıtay'da
Sayfa Başına Git