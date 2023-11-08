Gözaltına alınan Aysel Tuğluk serbest bırakıldı

Adli Tıp Kurumu’nun (ATK), “cezaevinde kalamaz” raporu verdiği ve 28 Ekim 2022’de tahliye edilen demans hastası eski milletvekili Aysel Tuğluk bugün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Tuğluk'un ifadesi alındı.

Tuğluk'a, Hakkari'de 2012'de yapılan bir miting gerekçesiyle Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında sorular yöneltildi.

Hakim, Tuğluk'a mitingi ve konuşmasını hatırlayıp hatırlamadığını sordu. Tuğluk'un hatırlamadığını belirtmesi üzerine sorgu sona erdi ve serbest bırakılmasına karar verildi. Ayrıca Tuğluk'un avukatları mahkemeye sağlık raporu sundu.

bianet'e bilgi veren Tuğluk'un avukatı ifadeye dair tebligat gönderilmediğini ve yakalama kararı çıkarıldığını söyledi. Avukat, Tuğluk'un sağlık probleminin kamuoyunda bilindiği halde böyle bir uygulamaya gidilmesinin hukuki olmadığını söyledi.

Avukat, mahkemeye sağlık raporu sunduklarını ve nihai kararı Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceğini belirtti.

Aysel Tuğluk tahliye edildi

Tuğluk'un gözaltına alınmasıyla ilgili bianet'e bilgi veren Alaattin Tuğluk ise, polislerin geldiği sırada Aysel Tuğluk'un refakatçisinin dışarıya çıktığını ve evde yalnız olduğunu söyledi.

Polislerin kapıyı zorladıklarını belirten abi Tuğluk, "Aysel kapıyı açmayınca kapıyı kıracaklarını, çilingir çağıracaklarını söylüyorlar. Yakınlarımız geliyor kapı açılıyor ama Aysel çok strese giriyor. Böyle bir şeye gerek yoktu. Adres belli, çağırsalar zaten gideceğiz. Tedavisi devam eden bir insanı kapıya dayanıp götürüyorlar" dedi.

Tuğluk, kendilerine soruşturmaya dair hiçbir tebligatın da yapılmadığını belirtti.

ATK'den Aysel Tuğluk raporu: Cezaevinde kalamaz

(RT)