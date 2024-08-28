Gözaltına alınan Akcanlar Tekstil işçileri serbest bırakıldı

Antep’te vergi düzenlemesi ve yedili sisteme karşı 17 Ağustos’ta direnişe başlayan Akcanlar Tekstil işçileri ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Basın açıklaması yapmak için Akcan Holding’e bağlı Divan Gaziantep Otel önünden Grand Otel önüne yürümek isteyen işçilere polis müdahale etti.

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika temsilcisi Mazlum Ayçiçek’le birlikte 31 işçi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Müdahale sırasında polisin tekme attığı bir işçinin ameliyat dikişleri patladı. Yaralanan işçi 24 Aralık Devlet hastanesine kaldırıldı. BİRTEK-SEN, işçinin daha önce çalışırken rahatsızladığını ve hastaneye götürülmemesi sonucu apandisitinin patladığını açıkladı.

Gözaltına alınmayan işçiler, arkadaşları serbest bırakılana kadar emniyetin önünde bekleyeceklerini söyledi.

Akcanlar işçilerinin tüm Antep işçi emekçilerine çağrısı var. Şimdi zaman dayanışma zamanı! pic.twitter.com/cIb6mNsDgr — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) August 28, 2024

BİRTEK-SEN sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sendika yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek, ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Polisiyle, valisiyle patronun yanında yer alan herkesten hesap soracağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın" dedi.

Sendika yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek, ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Polisiyle, valisiyle patronun yanında yer alan herkesten hesap soracağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın. pic.twitter.com/aev5O3xGmN — BİRTEK-SEN (@birlesiktekstil) August 28, 2024

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaptığınız anayasal bir hak olan toplanma ve gösteri hakkının gaspıdır. Daha iki gün önce Grand Otel önünde açıklama yapabilen işçiler bugün neden Divan Otel önünde yaka paça gözaltına alınıyor? İşçiler de kağıt üstünde en az patronlar kadar haklara sahip. Bu düzenin patron düzeni olduğunu bizzat siz işçilerin gözüne sokuyorsunuz. İşçiler ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılsın" dedi.

Antep'te vergi düzenine, kurtlu yemeklere, ağır çalışma koşullarına karşı 10 gündür direnişte olan Akcanlar işçileri Divan Otel önünden ters kelepçe ile, darp edilerek gözaltına alındı. Gazeteciler alandan uzaklaştırıldı. Şu an @birlesiktekstil başkanı Mehmet Türkmen, sendika… https://t.co/4bAPaIjOv2 — Sevda Karaca (@sevdakaraca) August 28, 2024

AKCANLAR TEKSTİL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNDE 12. GÜN "Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"

(AD)