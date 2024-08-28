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Yayın Tarihi: 28 Ağustos 2024 20:38
 ~ Son Güncelleme: 28 Ağustos 2024 23:04
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Gözaltına alınan Akcanlar Tekstil işçileri serbest bırakıldı

Ters kelepçeyle gözaltına alınan BİRTEK-SEN Başkanı Mehmet Türkmen, sendika uzmanı Mazlum Ayçiçek ve 31 işçi serbest bırakıldı. Müdahale sırasında polisin tekme attığı bir işçinin ameliyat dikişleri patladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gözaltına alınan Akcanlar Tekstil işçileri serbest bırakıldı

Antep’te vergi düzenlemesi ve yedili sisteme karşı 17 Ağustos’ta direnişe başlayan Akcanlar Tekstil işçileri ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Basın açıklaması yapmak için Akcan Holding’e bağlı Divan Gaziantep Otel önünden Grand Otel önüne yürümek isteyen işçilere polis müdahale etti.

Birleşik Tekstil ve Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Başkanı Mehmet Türkmen ve sendika temsilcisi Mazlum Ayçiçek’le birlikte 31 işçi ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 33 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Müdahale sırasında polisin tekme attığı bir işçinin ameliyat dikişleri patladı. Yaralanan işçi 24 Aralık Devlet hastanesine kaldırıldı. BİRTEK-SEN, işçinin daha önce çalışırken rahatsızladığını ve hastaneye götürülmemesi sonucu apandisitinin patladığını açıkladı.

Gözaltına alınmayan işçiler, arkadaşları serbest bırakılana kadar emniyetin önünde bekleyeceklerini söyledi.

BİRTEK-SEN sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sendika yöneticilerimiz ve işçiler darp edilerek, ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Polisiyle, valisiyle patronun yanında yer alan herkesten hesap soracağız. Gözaltına alınan arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın" dedi.

Emek Partisi Antep Milletvekili Sevda Karaca ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu yaptığınız anayasal bir hak olan toplanma ve gösteri hakkının gaspıdır. Daha iki gün önce Grand Otel önünde açıklama yapabilen işçiler bugün neden Divan Otel önünde yaka paça gözaltına alınıyor? İşçiler de kağıt üstünde en az patronlar kadar haklara sahip. Bu düzenin patron düzeni olduğunu bizzat siz işçilerin gözüne sokuyorsunuz. İşçiler ve sendika yöneticileri derhal serbest bırakılsın" dedi.

"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
AKCANLAR TEKSTİL İŞÇİLERİNİN DİRENİŞİNDE 12. GÜN
"Bu direniş hiçbir zaman yıkılmayacak"
Bugün 18:33

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antep birtek-sen
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