Gözaltına alınan 4 gazeteci Artvin'e götürülüyor

Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), gazeteciler Semra Pelek, Ozan Cırık İstanbul ve Dicle Baştürk’ün Bodrum'daki evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

MLSA, "Gözaltına alınan gazetecilerin Artvin'e görütürülüyor" diye açıklama yaptı.

Gazeteci Metin Yoksu’nun evine polis baskını

Ayrıca, Frankfurter Allgemeine Zeitung için tercümanlık yapan Melisa Efe de aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gazeteci Semra Pelek, Artvin’de açılan bir soruşturma kapsamında hakkında verilen arama ve gözaltı kararı doğrultusunda gözaltına alındı.

*Semra Pelek

Aramanın ardından Pelek, Maslak Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Gözaltı gerekçesi henüz kamuoyuna açıklanmadı. MLSA Hukuk Birimi, süreci takip ettiğini ve hukuki destek sağladığını bildirdi.

*Dicle Baştürk

Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Dicle Baştürk’ün de gözaltına alındığı öğrenildi.

MLSA, gelişmeleri izlemeye devam ettiğini ve gazetecilere yönelik hak ihlallerine karşı kamuoyunu bilgilendireceğini de söyledi.

*Ozan Cırık

Ayrıca, Sendika.org emekçisi Ozan Cırık'ın da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurdu. Sendika.org'un haberine göre, Cırık’ın ikametine gelen jandarmalar soruşturma hakkında gizlilik kararı olduğunu açıkladı. Cırık da Maslak’ta bulunan jandarma komutanlığına götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından da Artvin’e sevk edileceği öğrenildi.

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(EMK)