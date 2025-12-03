Gözaltına alınan 17 öğrenci hakkında tutuklama istendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi’nde yapılan protestonun ardından Türkiye İşçi Partisi üyesi 17 öğrenci gözaltına alındı. Öğrenciler, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nden Bakırköy Adliyesi'ne ifade işlemleri için götürüldü.

17 öğrenci savcılık tarafından ifadelerine başvurulmadan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

TİP'li öğrencilerden MEB'e protesto: Çocukların kanı elinizde

"Yusuf Tekin sen Saray Rejimi’nin örnek bakanısın"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, konuya dair şu açıklamayı yaptı:

“Bugün polislerini, sıra arkadaşlarını kaybeden gençlerin üzerine salınca rahata mı erdin? Tarikatlara ve sermayeye teslim ettiğin okullarda çocuklar açlıktan bayılıyor, onlara 1 öğün yemek vermiyorsun. MESEM’lerde patronlara emanet ettiğin çocuklar ölüyor, hâlâ çıkıp utanmadan bu ucube sistemi övüyorsun, milletin damarına basıyorsun! Erdoğan’dan başka sevenin yok, memlekete zerre faydan yok, öğretmenler de öğrenciler de seni istemiyor, hala o koltukta oturuyorsun. Yusuf Tekin sen Saray Rejimi’nin örnek bakanısın!”

TİP'li öğrenciler arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Yeditepe, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Boğaziçi Üniveristeleri'nin yanı sıra İzmir'den seslendi.

ODTÜ'den dün MEB Çalıştayı sonrası hukuksuzca gözaltına alınan yoldaşlarımız için ses veriyoruz:



Kâr hırsıyla çocukların ölüme gönderilmesine göz yumanlar, sıra arkadaşları için ses veren yoldaşlarımızı tutsak edemez! Tüm arkadaşlarımız bir an önce serbest bırakılsın! pic.twitter.com/zMXIVRf7Ic — TİP'li Öğrenciler (@tipliogrenci) December 3, 2025

"Müdahale edilmesi gereken öğrenciler değil iş cinayetleridir"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), öğrencilere desteğini şu sözlerle açıkladı:

"MESEM uygulaması daha fazla çocuk hayatını kaybetmeden durdurulmalı, çocuk işçiliği yerine, güvenli ve nitelikli bir mesleki eğitim anlayışıyla yeniden düzenlenmelidir. Müdahale edilmesi gereken yaşanan ölümlerin hesabını soran öğrenciler değil, MESEM’lerde yaşanan iş cinayetleridir. Seslerini yükseltmek, tepkilerini demokratik yollarla göstermek en doğal haklarıdır. Öğrencilerin susturulmaya çalışılması, sistemin sorunlarını örtme çabasından başka bir şey değildir."

Eğitim-İş de öğrencilerin gözaltına alınmasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “katılımcı demokrasi” söylemini kalkan yaparak patron örgütlerini mesleki eğitimin merkezine yerleştiren yaklaşımı, çocukların değil sermayenin yanında durulduğunu açıkça göstermektedir. Çocuk emeğinin düşük ücretini “harçlık” olarak sunmak ise gerçeği perdelemektedir. Eğitim-İş olarak yıllardır dile getirdiğimiz bu gerçeği, bugün MESEM’de yaşanan ölümleri protesto eden TİP’li gençlere yönelik müdahale ve 17 gencin gözaltına alınması, bu düzenin nasıl işlediğini bir kez daha gözler önüne sermiştir."

MESEM nedir? Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), eski adıyla Çıraklık Eğitim Merkezi, 09.12.2016 tarihinde, örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak eğitim vermektedir. En az ortaokul mezunu olan öğrenciler kayıt olabilmektedir ve eğitim süresi 4 yıldır. Bu okulu bitirenler hem Lise Diploması hem de Ustalık Belgesi almaktadır. Bu okul türünde eğitim süresi 4 yıldır. Haftada 4 gün bir iş yerinde, Usta'nın yanında pratik eğitim, 1 gün ise okulda teorik eğitim ve fark dersleri gösterilir. 34 Alan ve 184 meslek dalında eğitim verilmektedir. Çocuk hakları savunucuları, MESEM uygulamasının çocuk işçiliğinin önünü açan, çocukların denetimsiz alanlarda eğitimden koparak hayatlarını tehlikeye atan bir düzenleme olduğunu bu nedenle kaldırılması gerektiğini savunuyor.

(NÖ)