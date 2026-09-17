Gözaltına alınan 106 kişi serbest bırakıldı

"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı 15 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

Aralarında haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak, Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile avukatların da olduğu 106 kişi, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Azak daha sonra serbest bırakıldı.

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Gözaltına alınanlar üç gruba ayrılarak Vatan Caddesi, Gayrettepe ve Küçükçekmece’de bulunan emniyet yerleşkelerinde tutuludu. Geceyi emniyette geçiren 106 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi.

Gözaltı süreleri 24 saat uzatılan hak savunucuları daha sonra hastane muayenelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu.

Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.