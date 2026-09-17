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YT: Yayın Tarihi: 17.09.2026 09:15 17 Eylül 2026 09:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.09.2026 09:42 17 Eylül 2026 09:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Gözaltına alınan 106 kişi serbest bırakıldı

LGBTİ+’lara yönelik gözaltıları protesto eden 106 kişi 15 Eylül’de gözaltına alındı. İstanbul'un üç farklı bölgelerine sevk edilen hak savunucuları, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltına alınan 106 kişi serbest bırakıldı
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"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı 15 Eylül'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde bir araya gelenler gözaltına alındı.

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Gazeteciler de gözaltına alındı

Aralarında haber takibi yapan BirGün muhabiri Sarya Toprak, Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile avukatların da olduğu 106 kişi, polis müdahalesi sonucu gözaltına alındı. Azak daha sonra serbest bırakıldı.

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Gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltına alınanlar üç gruba ayrılarak Vatan Caddesi, Gayrettepe ve Küçükçekmece’de bulunan emniyet yerleşkelerinde tutuludu. Geceyi emniyette geçiren 106 kişinin ifade işlemleri sabah saatlerinde sona erdi.

Gözaltı süreleri 24 saat uzatılan hak savunucuları daha sonra hastane muayenelerinin ardından serbest bırakıldı.

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Ne olmuştu?

LGBTİ+’ları hedef alan “Ailem Güvende” operasyonu kapsamında Kaos GL Derneği’nin yedek üyeler de dahil olmak üzere yönetim ve denetim kurulu üyeleri evlerine düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınmıştı. Dernek ofisinde de arama yapılmış, dijital materyallere el konulmuştu.

Ankara’daki soruşturma, “müstehcenlik” ve “Dernekler Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor. Gözaltındaki LGBTİ+ aktivistlerin Emniyet ifadelerinde Kaos GL’nin internet sitesinde yayımlanan haber ve yazılar, sosyal medya paylaşımları, derneğin finansman ve fon kaynakları ile aldığı hibeler hakkında sorular yöneltilmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adıyla 15 ilde yürütülen operasyonlar kapsamında 162 kişi, 9 dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem başlatıldığını açıklamıştı.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
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