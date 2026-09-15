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YT: Yayın Tarihi: 15.09.2026 13:20 15 Eylül 2026 13:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.09.2026 16:05 15 Eylül 2026 16:05
Okuma Okuma:  2 dakika

Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı

"Ailem Güvende" operasyonu kapsamında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara tepki göstermek için adliye önünde açıklama yapma isteyenler gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı
Fotoğraf: Gamze Çetinkaya
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LGBTİ+ dernekleri ve hak savunucularına yönelik operasyonlara tepki gösterenler İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Gözaltılara tepki gösteren kadınlar ile LGBTİ+’lara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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14 Eylül 2026

LGBTİ+ derneklerine, hak savunucularına ve yaşam alanlarına yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına karşı feministler, sendikalardan ve sosyalist örgütlerden kadınlar ile LGBTİ+’lar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde saat 12.30'da bir araya geldi.

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Kitle ve gazeteciler, polis tarafından ablukaya alındı. Polis gazetecileri alandan uzaklaştırdıktan sonra açıklama yapmaya başlayan gruba müdahale etti.

Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Grup ile birlikte polis Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ve ARD muhabiri Şener Arzak da gözaltına alındı. Gazetecilerin uyarısı üzerine gazetecilerin serbest bırakılacağı ifade edilse de henüz serbest bırakılmadılar.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
LGBT+ Gözaltı protesto saldırı müdahale
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