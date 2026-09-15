Gözaltıları protesto edenler de gözaltına alındı

LGBTİ+ dernekleri ve hak savunucularına yönelik operasyonlara tepki gösterenler İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde bir araya geldi. Gözaltılara tepki gösteren kadınlar ile LGBTİ+’lara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AP Türkiye Raportörü: "LGBTİ+ operasyonları Türkiye’yi karanlık bir yola sürüklüyor"

🏳️‍🌈 LGBTİ+lara yönelik 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından gözaltı ve tutuklamalara karşı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılıyor.



🗣️ "Gözaltındaki arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın"



📷 Polis bir eylemcinin pankartına müdahalede bulundu. pic.twitter.com/IZUppAoEHo — bianet (@bianet_org) September 15, 2026

LGBTİ+ derneklerine, hak savunucularına ve yaşam alanlarına yönelik “Ailem Güvende” operasyonlarına karşı feministler, sendikalardan ve sosyalist örgütlerden kadınlar ile LGBTİ+’lar Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde saat 12.30'da bir araya geldi.

"Ailem Güvende" operasyonuna tepki: LGBTİ+ haklarının kriminalize edilmesi kabul edilemez

Kitle ve gazeteciler, polis tarafından ablukaya alındı. Polis gazetecileri alandan uzaklaştırdıktan sonra açıklama yapmaya başlayan gruba müdahale etti.

CANLI || İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar gözaltına alınıyor https://t.co/LXGqO41j9t — bianet (@bianet_org) September 15, 2026

Polis müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı. Grup ile birlikte polis Birgün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ve ARD muhabiri Şener Arzak da gözaltına alındı. Gazetecilerin uyarısı üzerine gazetecilerin serbest bırakılacağı ifade edilse de henüz serbest bırakılmadılar.

🔻 LGBTİ+lara yönelik 'Ailem Güvende' adlı operasyonun ardından gözaltı ve tutuklamalara karşı Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapılıyor.



👉 Gazeteciler alandan uzaklaştırılırken polis ablukaya aldığı eylemcilerin pankartlarına müdahalede bulundu.



📹 Güliz Sağlam pic.twitter.com/OtgZVgvQzz — bianet (@bianet_org) September 15, 2026

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