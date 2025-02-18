Gözaltılara tepki: “Dayatılan korku atmosferini solumayı reddediyoruz”

İstanbul’da sabaha karşı düzenlenen ev baskınlarında Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) ve Halkların Demokratik Kongresi (HDK) üyesi en az 52 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'ndan yapılan açıklamada 60 kişi hakkında kararı olduğu açıklandı.

Gözaltına alınanlar arasında KaosGL.org Genel Yayın Yönetmeni Yıldız Tar da var.

10 ilde HDK'ye operasyon: 60 gözaltı kararı

Açıklamalar

Gözaltına alınan feminist ve LGBTİ+’lar için kadın ve LGBTİ+ örgütleri açıklama yaptı.

Kadınlar Birlikte Güçlü: “Her sabah yeni bir darbeyle uyanıyoruz. Bu defa kadın mücadelesinden arkadaşlarımız Erkin Barın, Dilek Posl, Sema Barbaros, Semiha Şahin, Filiz Çay, Aynur Cengiz, Esengül Demir'in de aralarında olduğu çok sayıda siyasetçi ve gazeteci gözaltına alındı. Bu gözaltı ve tutuklama dalgasının hukukla bir ilgisi olmadığını herkes biliyor. İktidarda kalmak için operasyonla, kayyumla, baskıyla yaşamlarımızı kuşatmak isteyenlere karşı mücadelemizi ve dayanışmamızı büyütelim. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın yanındayız. Derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz.”

Aralık Feminist Kolektif: “Dün Van'da milletvekili Newroz Uysal polis tarafından darp edilirken bu sabah da içinde kadın hareketinden yol arkadaşlarımızın da olduğu gazeteci ve siyasetçilerin gözaltına alındığı bir operasyona uyandık. Polisin keyfi şekilde şiddet uygulamayı, herkesi darp etmeyi hak görmesi; başta Kürt illeri olmak üzere halkın seçim iradesinin yok sayılarak kayyımlar atanması; hırsızın, katilin, tecavüzcünün değil gazetecinin, siyasetçinin, kadınların, LGBTİ’+ların ‘güvenlik sorunu’ olarak tanımlanması yeni normalimiz oldu.

“Kimsenin itiraz edemediği, şiddet dolu bir düzene ‘huzur’ diyorlar. iktidar istemiyor diye gazetecilik yapma, mücadele etme, siyasete katılma hakkımızdan da varoluşumuzdan da vazgeçmeyeceğiz. Varız, her yerdeyiz.”

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve 11. İstanbul Trans+ Onur Haftası: “Gözaltına alınan 52 kişi arasında, maruz kaldığımız her hak gaspını haberleştiren, sesi susturulmak istenen Kaos GL Derneği’nden arkadaşımız Yıldız Tar ve mücadelemizin bir parçası olan yoldaşımız Erkin de bulunuyor. Demokratik ve meşru mücadele yürüten, toplumsal muhalefetin içinde yer alan arkadaşlarımızın mücadelesine tanığız. Devletin, raflardan indirilen eski dosyalarla onları kriminalize etme çabasının da farkındayız. İktidarın bu tür operasyonlarla yaratmaya çalıştığı korku atmosferine boyun eğmiyoruz, onu solumayı reddediyoruz.”

HEVİ LGBTİ+: “Gazeteci ve LGBTİ+ aktivisti Yıldız Tar başta olmak üzere birçok aktivist, politikacı ve sanatçı dostumuz gözaltına alınmıştır. Yıldız'ı ve dostlarımızı hemen serbest bırakın!”

Direnişin Renkleri: “Gece yarısı İstanbul merkezli yapılan operasyonla Yıldız Tar ve birçok Sosyalist, Yurtsever, devrimci, gazeteci gözaltına alındı. 'Aile yılı'ndan kayyım atamalarına; işçilere, gençlere yönelik saldırılara kadar bütün adımları hukuksuz olan bu darbeci iktidar mücadelemizi engelleyemeyecek. Bütün arkadaşlarımız derhâl serbest bırakılsın!”

17 Mayıs Derneği: "17 Mayıs Derneği olarak, kurucularımızdan Yıldız Tar’ın hukuksuz şekilde gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Bu durum, Türkiye’de gazetecilere ve insan hakları savunucularına yönelik baskıların bir parçasıdır ve LGBTİ+ hakları savunucularının hedef alındığını göstermektedir." (TY)