HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 14:37
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 16:47
4 dk Okuma

Gözaltı kararı olmadan 'gözaltı': Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal ediliyor

Avukat Hüseyin Ersöz, gözaltı prosedürünün kanunda açık ve net bir şekilde yer aldığını belirtti ve bunun dışındaki uygulamaların kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Ayşegül Başar

Gözaltı kararı olmadan 'gözaltı': Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ihlal ediliyor
Fotoğraf: Sosyal Medya

Sanatçı Mabel Matiz, dün hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere adliyeye geldi. Sanatçıya adliye koridorlarında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin eşlik etmesi "gözaltına alındığı" izlenimi yarattı. Ancak başsavcılık, yaptığı açıklamada herhangi bir gözaltı kararı olmadığını duyurdu.

Gözaltı kararı olmadan polis müdahalesiyle verilen 'gözaltı görüntüsü' daha önceki soruşturmalarda da eleştiri konusu olmuştu. Hukukçular gözaltı prosedürünün kanunda açıkça belirtildiğini bunun dışındaki uygulamaların 'kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlali' anlamına geldiğini söylüyor.

Mabel Matiz soruşturması ve benzer uygulamalara sahne olmuş diğer davaları bu bakımdan irdeleyen avukat Hüseyin Ersöz, kişinin gözaltına alınma koşullarının kanunda açık ve net şekilde düzenlendiğini hatırlatarak, bunun dışındaki belirsiz kolluk işlemlerini eleştiriyor.

Ersöz, rutin gözaltı prosedürünü şöyle anlatıyor: "Kişi normalde çağrı usulü dediğimiz kendisine telefonla ulaşılması, yazılı tebligat yapılması ya da telefonla SMS gönderilmesi suretiyle ifadeye çağrılabilir. Bunlar normal rutin olarak nitelendirebileceğimiz kanuna uygun işlemlerdir. Bunun yanında savcılığın bir kişi hakkında ifadesinin alınması ya da bir suçun açığa çıkartılması amacıyla acil durumlarda kişinin kaçma ihtimalinin bulunması ya da delillerin karartılması ihtimalinin bulunması gibi durumlarda da gözaltı kararı vermesi mümkündür. Bunun ötesinde bir kişi hakkında, eğer o kişiye ulaşılamıyorsa çağrı kağıdı gönderilmiş olmasına rağmen böyle bir durumda da hakkında sulh ceza hakimliğinden bir yakalama kararı çıkartılması mümkün olabilir. Bu da o kişinin kaçak duruma düşmesi halinde ancak söz konusu olabilir. Bir kişi hakkında eğer gözaltı kararı verilmişse ya da yakalama kararı verilmişse bu kolluk marifetiyle gerçekleşir. Kolluk kişiyi bulur ve bulduktan sonra da özgürlük kısıtlayıcı bir tedbir olarak bu kişiyi ya polis merkezine ya da savcılığa getirerek ifadesinin alınmasını sağlanır ve sonrasında da rutin adli işlemeler gerçekleşir."

"Özgürlük kısıtlayıcı bir uygulama"

Matiz'in ifade işlemlerinin kanundaki bu tanımların neredeyse hiçbirine uymayan bir usulle gerçekleştiği söyleyen Ersöz, bunu kişi hürriyeti ve güvenliğinin açık hakkı ihlali olarak değerlendiriyor:

"Mabel Matiz'in savcılık tarafından çağrı usulüyle ifade alma işlemine davet edildiği anlaşılmakta, bu olağan usüldür. Ancak Mabel Matiz adliyeye girer girmez üzerinde Siber Şube Müdürlüğü yazılı yelekler giymiş olan polisler tarafından karşılanması, bu polislerin zaman zaman adliyenin içerisinde yürürken Mabel Matiz'e müdahale etmesi, onu yönlendirmesi ve savcılık ifadesine kadar ona eşlik etmesinin kanunda hiçbir tanımı bulunmamaktadır. Öyle ki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada da Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı ifade edilmesine rağmen bu şekilde bir uygulamanın da yine kanunda düzenlenmeyen, özgürlük kısıtlayıcı bir uygulama olduğunu ifade etmek gerekir."

İfadesi alınmadan 'yasak' geldi

Mabel Matiz soruşturmasında hukuki eleştiriye neden olan bir diğer husus ise henüz ifade vermeden uygulanan yurt dışı çıkış yasağı. Yurt dışı çıkış yasağının tutuklamanın yerine geçen bir adli kontrol tedbiri olduğunu hatırlatan Ersöz, "Adli kontrol tedbiri kararı verilirkken de tutuklamada mevcut olan şartların mutlak suretle bulunması gerekir. Kamuoyu tarafından takip edilen, bilinen, saygın bir kişiye yönelik olarak henüz daha ifadesi alınmamışken hakkında sulh ceza hakimliği tarafından soyut gerekçelerle bu kararın verilmesi son derece hukuk dışıdır" dedi.

'Emekli amiral' soruşturması

Mabel Matiz örneğinin yanısıra 'emekli amiraller soruşturması'nda da benzer usulsüzlükler yaşandığını belirten Ersöz, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki son dönemde benzer şekilde bu uygulamaların hayata geçirildiğine şahit olmaktayız. Örneğin 'emekli amiraller' olarak kamuoyunda bilinen soruşturma sürecinde de benzer durum yaşanmıştı. 102 isimin sadece 10'a yakını hakkında gözaltı kararı verilmişti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne davet edilen diğer amiraller, buraya gelmelerinin akabinde savcının bir gözaltı kararı olmamasına rağmen, mevcutlu olarak adliyeye getirilmeleri ve yine sulh ceza hakimliği tarafından dinlenmeden adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildiği görülmüştür. Son yıllarda kanunda düzenlenmeyen bir yetkinin özgürlük hakkını ihlal edecek şekilde kullanılmasıdır."

'İtibar zedeleyici'

Bir diğer örnek ise TÜSİAD soruşturması kapsamında ifade veren başkanlar Orhan Turan ve Ömer Aras'ın haklarında gözaltı kararı olmadığı yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen kolluk eşliğinde savcılığa getirilmeleriydi. Gözaltı kararı olmadan verilen bu görüntülerin ve sunulan çeşitli gerekçelerin hukuki temelinin olmadığını söyleyen Ersöz, kamuoyunda tanınan, saygınlığı olan kişiler açısından da itibar zedeleyeci bir uygulama olduğunu ifade ediyor.

AYM'ye taşındı

Ersöz, burada savcılık yazılarında sıklıkla geçen "mevcutlu getirilmesine..." ifadesine dikkat çekiyor. Bunun tamamen uydurma bir kavram olduğunu ve 'gözaltı' denilemediği durumlarda kullanıldığını savunan Ersöz, bu konuyu Anayasa Mahkemesi'ne de taşıdıklarını açıkladı. Ersöz'ün aktardığına göre söz konusu itirazlar Anayasa Mahkemesi'nin önünde ve mahkemenin 6 aya kadar bu konuyla ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

(AB)

hüseyin ersöz mabel matiz Gözaltı TÜSİAD
Ayşegül Başar
Ayşegül Başar
[email protected] tüm yazıları
bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih...

bianet İnsan Hakları Editörü (Nisan 2025). Gazeteciliğe 2016 yılında Cumhuriyet gazetesinde başladı. Tele1, Artı TV ve Halk TV’de editör olarak çalıştı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü ve Mersin Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimine Mersin Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı’nda devam ediyor. Yüksek lisans tezinde Osmanlı dönemindeki kadın gazetelerini inceliyor.

