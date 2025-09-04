ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 08:24
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 08:27
2 dk Okuma

Gostil Sağlamcılık Ödülleri’nin Ağustos adayları açıklandı

Gostil Ödülü, sağlamcılık, ayrımcılık ve engellilik karşıtı söylemleri teşhir etmek amacıyla verilen ironik bir "ödül" niteliği taşıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Resimde açık renk arka plan üzerinde bir görsel tasarım yer alıyor. Üst kısımda koyu mavi büyük harflerle şu yazı bulunuyor: “KÖRÜZ BİZ” Altında yine aynı renkte ve daha küçük boyutta: “GOSTİL SAĞLAMCILIK ÖDÜLLERİ” yazıyor. Ortada bir patates görseli yer almakta. Patates gri-siyah tonlarında, gölgeli bir şekilde resmedilmiş. En altta ise kırmızı, mühür benzeri bir efektle yazılmış büyük harfli bir kelime var: “GOSTİL” Bu tasarım, hem yazı hem de patates figürüyle birlikte ironik ve eleştirel bir görsel etki oluşturuyor.

Engellilik alanında ayrımcı, dışlayıcı veya sağlamcı yaklaşımlara dikkat çekmek amacıyla verilen Gostil Sağlamcılık Ödülleri için ağustos ayının adayları belli oldu.

Anadolu Ajansı – Yılın Gostil Ödülü Adayı
Aday gösterilme gerekçesi: Üniversite sınavında dereceye giren görme engelli bir öğrenciyi haberleştirirken, öğrencinin karşılaştığı hak ihlallerine değinmeden “trajediden başarı çıkarma” anlatısıyla annesinin kitap okumasını övmeleri. Haberde, “bir körün başarılı olamayacağı” düşüncesinden hareketle öğrenciyi olağanüstü bir kahraman gibi sunmaları.

Blind Look – Yılın Gostil Ödülü Adayı
Aday gösterilme gerekçesi: Ticari anlaşmalar yoluyla markaların erişilebilirlik konusunda yeterli oldukları iddiasını desteklemeleri. Markaların gerçek sorumluluk almadan “engelsizmiş” gibi tanıtım yapmasına, sahte erişilebilirlik algısı oluşturmasına ve sorunların görünmezleşmesine neden olmaları.

İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun – Yılın Gostil Ödülü Adayı
Aday gösterilme gerekçesi: Hizmet vermekle yükümlü olduğu engelli bir yurttaşı, sosyal medya üzerinden yönelttiği talep ve eleştiriler nedeniyle kişisel hesabından ve belediyenin resmi hesaplarından engellemesi. Bu tutumuyla yurttaşın haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü ihlal etmesi, eleştiriyi “cezalandırması.”

Engellilere Ait Park Alanlarını Kullananlar – Yaygın Gostil Ödülü Adayı
Aday gösterilme gerekçesi: Engelli olmamalarına rağmen ya da engelleri ortopedik park hakkı gerektirmemesine rağmen, ortopedik engelliler için ayrılmış park alanlarını işgal etmeleri. “Engelli park alanı” kullanım hakkının yalnızca ortopedik engellilere ait olduğu gerçeğini görmezden gelmeleri.

Gostil Ödülü nedir?

Gostil Ödülü, sağlamcılık, ayrımcılık ve engellilik karşıtı söylemleri teşhir etmek amacıyla verilen ironik bir "ödül" niteliği taşıyor. Toplumda engelliliğe dair olumsuz algıların sürdürülmesine neden olan kişi ve kurumları görünür kılarak kamuoyunun dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

gostil sağlamcılık ödülleri ENGELLİ HAKLARI anadolu ajansı
