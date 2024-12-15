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Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024 10:58
 ~ Son Güncelleme: 15 Aralık 2024 11:07
2 dk Okuma

Gostil Sağlamcılık Ödülleri sahiplerini buluyor

Körüz.biz ilk sağlamcılık ödül törenine; tüm sivil toplum temsilcilerini, aktivistleri ve eşit bir yaşama inanan herkesi davet ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Resimde "Gostil Sağlamcılık Ödülleri" başlığı yer alıyor. Körüz.biz Derneği tarafından düzenlenen ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen, engellilere yönelik ayrımcı ve sağlamcı tavırları kınayan Gostil Sağlamcılık Ödülleri töreninde katılımcıları görmekten mutluluk duyulacağı belirtiliyor. Etkinlik 20 Aralık 2024 Cuma günü Galata Postane'de, İstanbul'da gerçekleşecek. Program saatleri ise şöyle: 18.00 - 19.00: Giriş ve Kayıt 19.00 - 19.30: Açılış 19.30 - 20.10: Ayşe ve Turgay Gümüş'ten Şarkılar & Kokteyl 20.10 - 21.00: Finalist ve Kazananların Açıklanması

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri, 20 Aralık’ta sahiplerini buluyor.

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Sağlamcılığı anlamakta zorlananlara "Körcül Yaşam Rehberi"
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Engellilere yönelik ayrımcı, saldırgan, sağlamcı, ötekileştirici eylem ve söylemlere karşı ortak bir tepki ve bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan projenin ödül töreni İstanbul’da Galata Postane’de düzenlenecek.

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10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLİLER HAFTASI
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Ödüllere, 2024 yılı boyunca; belediyelerden bakanlıklara, otobüs şoförlerinden medya mensuplarına pek çok kişi ve kurumun dahil olduğu sağlamcı uygulamalar aday gösterildi.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
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Saat 18.00’da girişlerin başlayacağı etkinlikte; farklı hak alanlarından aktivistlerin konuşmaları, kokteyl ve müzik eşliğinde “yılın sağlamcılık ödülleri”ni hak edenler ilan edilecek.

Körüz.biz ilk sağlamcılık ödül törenine; tüm sivil toplum temsilcilerini, aktivistleri ve eşit bir yaşama inanan herkesi davet etti.

Ödül törenine kayıt yapmak için tıklayın.

Gostil Sağlamcılık Ödül Töreni programı

18.00 - 19.00: Giriş ve Kayıt
19.00 - 19.30: Açılış
19.30 - 20.10: Ayşe ve Turgay Gümüş'ten Şarkılar & Kokteyl
20.10 - 21.00: Finalist ve Kazananların Açıklanması

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Haber Yeri
İstanbul
sağlamcılık
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