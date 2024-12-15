Gostil Sağlamcılık Ödülleri sahiplerini buluyor

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından bu yıl ilki düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri, 20 Aralık’ta sahiplerini buluyor.

Sağlamcılığı anlamakta zorlananlara "Körcül Yaşam Rehberi"

Engellilere yönelik ayrımcı, saldırgan, sağlamcı, ötekileştirici eylem ve söylemlere karşı ortak bir tepki ve bilinç oluşturmak amacıyla başlatılan projenin ödül töreni İstanbul’da Galata Postane’de düzenlenecek.

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Ödüllere, 2024 yılı boyunca; belediyelerden bakanlıklara, otobüs şoförlerinden medya mensuplarına pek çok kişi ve kurumun dahil olduğu sağlamcı uygulamalar aday gösterildi.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!

Saat 18.00’da girişlerin başlayacağı etkinlikte; farklı hak alanlarından aktivistlerin konuşmaları, kokteyl ve müzik eşliğinde “yılın sağlamcılık ödülleri”ni hak edenler ilan edilecek.

Körüz.biz ilk sağlamcılık ödül törenine; tüm sivil toplum temsilcilerini, aktivistleri ve eşit bir yaşama inanan herkesi davet etti.

Ödül törenine kayıt yapmak için tıklayın.

Gostil Sağlamcılık Ödül Töreni programı 18.00 - 19.00: Giriş ve Kayıt

19.00 - 19.30: Açılış

19.30 - 20.10: Ayşe ve Turgay Gümüş'ten Şarkılar & Kokteyl

20.10 - 21.00: Finalist ve Kazananların Açıklanması

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