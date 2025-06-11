Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği’nin (Körüz.biz) her ay dağıttığı Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin Mayıs ayı adayları belli oldu.

Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dokuz aday gösterildi:

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Asgari ücrete dair haklı bir eleştiri yaparken "Zaten bir dahaki basın toplantısında işaret dili çevirmeni getireceğim" demesi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Engelliler haftası dolayısıyla yaptığı, "En büyük engel sevgisizliktir!" paylaşımıyla, engelliliği toplumsal ve yapısal bir mesele olmaktan çıkarıp bireylerin duygusal tutumlarına indirgemesi. Bu yaklaşımla erişilebilirlik, hak temelli mücadele ve ayrımcılık gibi somut sorunları görünmez kılarak sağlamcılığı yeniden üretmesi.

Resmi Gazete - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Görme engelli avukatlar ile site kullanıcılarından gelen ve içeriklere etkin şekilde ulaşılmasını sağlayacak erişilebilirlik düzenlemelerini yapmaması.

Çanakkale Belediyesi - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Geçtiğimiz 10 yılda 4 körün denize düştüğü kordon boyuna hissedilebilir yüzey veya bariyer yapmaması ve bu şekilde körlerin hayatını hiçe sayması.

EGO'ya Bağlı 12-447 Kodlu Otobüsün Sürücüsü - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Tekerlekli sandalyeli yolcunun araca inip binmesini sağlayan rampayı açmak için yolcuyu gereksiz yere bekletmesi, kendi sorumluluğunda olan işi diğer yolcuların yapmasına izin vermesi, engelli yolcunun tepkisi üzerine sesini yükseltmesi ve "İstediğiniz yere şikayet edin, kimseden korkum yok" şeklindeki söylemleri

Betimleme Metni Olmadan Fotoğraf Paylaşanlar - Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Körlerin de yer aldığı Whatsapp / sosyal medya gruplarında betimleme metni olmadan fotoğraf paylaşmaları. Bu konuda eleştirildiklerinde, "Betimleyen uygulamalar var, onu kullansana", "Teknolojiye ayak uydur" vb. cümleler kurmaları.

Dr. Veysi Çeri - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Otizmde “tanıdan çıkma” söylemini vurgulayarak maskeleme davranışını yüceltmesi. Bu durum otistiği dönüşüm terapisine zorlamakta ve engelli kimliğinin kabulünü zorlaştırıp haklara erişimi güçleştirmekte.

Özel Eğitim Okulu Öğretmeni B. N. T. - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Nöroçeşitli öğrencisine fiziksel ve psikolojik şiddet uygulaması. "İşkence" olarak nitelenmesi gereken durumu, "bir şeyler öğretme", "eğitim verme", "onun fayda sağlaması için" gibi kabul edilemez bahaneler ile mantığa bürümeye çalışması.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Cantürk - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Engelli tuvaleti ve erişilebilirlik talep eden engelli öğrenciye, "Tuvalet için bağış toplamalısın, kaynak bulmalısın" demesi. “Beni sorgulaman şık mı?" ve "Yasal haklarınızı kullanmanız bizim motivasyonumuzu düşürür" diyerek de öğrenciyi baskılaması. Açık bir yasal hakkı yok sayarak kendi sorumluluğunu öğrencinin üzerine yıkması.

(HA)