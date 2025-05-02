Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Ruh hastası!

"Bu bir kabile toplantısıydı. Onlar sadece Ramazan Bayramı'nı kutlayan köylülerdi ve siz onları bombaladınız. Bu bir savaş suçudur ve siz bir suçlusunuz. Savaşı bitireceğine söz verdin, ama bunun yerine onu körükledin. Sen bir yalancısın ve ikiyüzlüsün." @HumaZhr https://t.co/kBJidAghr7