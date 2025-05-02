NİSAN 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Nisan ayının adayları belli oldu.
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Körlerin faydalandığı referans çizgilerin işgaline karşı yaptırım uygulamamaları, referans çizgi ihlallerine göz yummaları/izin vermeleri ve şikayetlere karşı umursamaz tutumları.
Engelliliği Ötekileştirici Biçimde İfade Edenler-Yaygın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Yayınladıkları haber, video, sosyal medya iletisi vb. içeriklerinde, yer verilen olayla engellilik arasında hiçbir ilişki yokken, ötekileştirici biçimlerde, "görme engelli avukat", "otistik ressam", "fiziksel engelli psikolog" benzeri ifadelerle engelli kimliğini ünvanlaştırmaları.
Kahraman ve Mağdur İkileminde Medyada Engelliler
Etimesgut Gimsa Avm Oyun Alanı - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Ankara Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde girmek istedi. Ancak işletme yetkilileri, Down Sendromlu olduğunu gerekçesiyle, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.
Sosyal medyada görüntülerin yayımlanmasının ve şikayet üzerine Etimesgut Belediyesi AVM'de denetleme yaptı. Söz konusu oyun alanının da içinde olduğu bazı iş yerleri mühürlendi.
Gazeteci Fehim Taştekin - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, sivil kayıp yaşanan askeri bir operasyona dair yaptığı bir yorumunu eleştirmek için Trump'a hakaret etme amacıyla "ruh hastası" demesi.
"Akıl hastası, deli, meczup, şizofren, narsist, psikopat, sosyopat, bipolar, şizoeffektif…" gibi nöroçeşitlileri işaret eden sözcükleri hakaret amaçlı kullanmak sağlamcılıktır.
(AD)