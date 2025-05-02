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HABER
Yayın Tarihi: 2 Mayıs 2025 15:36
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 17:22
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NİSAN 2025

Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Nisan ayında üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde dört aday gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beyaz bir arka plan üzerinde, ortada bir patates resmi bulunuyor. Patatesin üst kısmında büyük harflerle "KÖRÜZ BİZ" yazıyor. Bunun altında daha küçük harflerle "GOSTİL SAĞLAMCILIK ÖDÜLLERİ" ifadesi yer alıyor. Patatesin hemen altında, kırmızı renkte ve büyük harflerle "GOSTİL" yazısı dikkat çekiyor. Bu yazı, bir mühür veya damga şeklinde tasvir edilmiş.

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Nisan ayının adayları belli oldu.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
11 Kasım 2024

Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi.

Görseli Büyüt

Ankara Büyükşehir Belediyesi - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Körlerin faydalandığı referans çizgilerin işgaline karşı yaptırım uygulamamaları, referans çizgi ihlallerine göz yummaları/izin vermeleri ve şikayetlere karşı umursamaz tutumları. 

Görseli Büyüt
Görselde bir haber yer alıyor. Haber başlığında "Engel tanımayan aşkın hikayesi mutlu sonlar bitti. Duymadılar ama düğünlerinde doyasıya eğlendiler" yazıyor. Fotoğrafında kırmızı kuşak bağlamış gelin ve papyonlu damat beyaz bir gelin arabasının arkasında objektife poz veriyor.
Görselde bir haber yer alıyor. Haber başlığında "Engel tanımayan aşkın hikayesi mutlu sonlar bitti. Duymadılar ama düğünlerinde doyasıya eğlendiler" yazıyor. Fotoğrafında kırmızı kuşak bağlamış gelin ve papyonlu damat beyaz bir gelin arabasının arkasında objektife poz veriyor.

Engelliliği Ötekileştirici Biçimde İfade Edenler-Yaygın Gostil Ödülü Adayı 

Adaylık sebebi: Yayınladıkları haber, video, sosyal medya iletisi vb. içeriklerinde, yer verilen olayla engellilik arasında hiçbir ilişki yokken, ötekileştirici biçimlerde, "görme engelli avukat", "otistik ressam", "fiziksel engelli psikolog" benzeri ifadelerle engelli kimliğini ünvanlaştırmaları.

Kahraman ve Mağdur İkileminde Medyada Engelliler
Kahraman ve Mağdur İkileminde Medyada Engelliler
3 Aralık 2019
Görseli Büyüt

Etimesgut Gimsa Avm Oyun Alanı - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Ankara Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki Down Sendromlu çocuk, öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt eşliğinde girmek istedi. Ancak işletme yetkilileri, Down Sendromlu olduğunu gerekçesiyle, çocuğa bilet veremeyeceklerini ifade etti.

Sosyal medyada görüntülerin yayımlanmasının ve şikayet üzerine Etimesgut Belediyesi AVM'de denetleme yaptı. Söz konusu oyun alanının da içinde olduğu bazı iş yerleri mühürlendi.

Görseli Büyüt

Gazeteci Fehim Taştekin - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: ABD Başkanı Donald Trump'ın, sivil kayıp yaşanan askeri bir operasyona dair yaptığı bir yorumunu eleştirmek için Trump'a hakaret etme amacıyla "ruh hastası" demesi.

"Akıl hastası, deli, meczup, şizofren, narsist, psikopat, sosyopat, bipolar, şizoeffektif…" gibi nöroçeşitlileri işaret eden sözcükleri hakaret amaçlı kullanmak sağlamcılıktır.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
gostil sağlamcılık ödülleri sağlamcılık
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