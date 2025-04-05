ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Nisan 2025 09:32
 ~ Son Güncelleme: 5 Nisan 2025 09:54
1 dk Okuma

MART 2025

Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin Mart ayı adaylarının arasında Hepsiburada.com, "Zıpla Zıpla" sloganı, erişilebilirliği önemsemeyen engelli dernekleri ve Demant İşitme Cihazları şirketi yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Beyaz bir arka plan üzerinde, ortada bir patates resmi bulunuyor. Patatesin üst kısmında büyük harflerle "KÖRÜZ BİZ" yazıyor. Bunun altında daha küçük harflerle "GOSTİL SAĞLAMCILIK ÖDÜLLERİ" ifadesi yer alıyor. Patatesin hemen altında, kırmızı renkte ve büyük harflerle "GOSTİL" yazısı dikkat çekiyor. Bu yazı, bir mühür veya damga şeklinde tasvir edilmiş.

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Mart ayının adayları belli oldu.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
11 Kasım 2024

Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi. 

Görseli Büyüt
Görselde bir dizüstü bilgisayar ekranı yer almakta. Ekranda "hepsiburada" yazısı turuncu renkle büyük harflerle ortalanmış şekilde görünüyor.
Görselde bir dizüstü bilgisayar ekranı yer almakta. Ekranda "hepsiburada" yazısı turuncu renkle büyük harflerle ortalanmış şekilde görünüyor.

Hepsiburada.com - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Ekran okuyucular için erişilebilir olarak tasarlanmayan checkbox'ları işaretli olarak sunup müşterilerini premium sistemine üye yapması. Ekran okuyucular için "görünmez" olan bu bilinç dışı seçime dayanarak kredi kartından aidat ücreti kesmesi ve premium avantajları kullanılmamış olmasına rağmen yapılan itirazı "Siz kabul etmişsiniz" diyerek reddetmesi.

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, 'Ekrem İmamoğlu' tutuklanmasını protesto eden kalabalık bir grup üniversiteli var.
Fotoğrafta, 'Ekrem İmamoğlu' tutuklanmasını protesto eden kalabalık bir grup üniversiteli var.

"Zıpla Zıpla" Sloganı - Yılın Gostil Ödülü Adayı 

Adaylı Sebebi: Sokak eylemlerinde kullanılan bu slogan, hareketin farklı biçimleri olsa da, eyleme katılımı fiziksel bir hareketle tanımladığı için sağlamcıdır. Bu tür söylemler, katılımı beden pratiğine bağlayarak hareket edemeyen ya da farklı hareket eden kişileri dışlar. Böylece, eylemde var olmayı belirli bir fiziksel yetiye dayandıran sağlamcı bir norm oluşturur.

Görseli Büyüt

Erişilebilirliği Önemsemeyen Engelli Dernekleri- - Yaygın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Engellilerin yararına çalıştığını iddia eden derneklerin, paylaşımlarında erişilebilirliği göz önünde bulundurmadan fotoğrafları anlaşılır şekilde betimlememesi.

Görseli Büyüt
Fotoğrafta söz konusu tramvay durağı ve onun üzerindeki "Hayat Duyunca Güzel" sloganı gözüküyor.
Fotoğrafta söz konusu tramvay durağı ve onun üzerindeki "Hayat Duyunca Güzel" sloganı gözüküyor.

Demant İşitme Cihazları San. ve Tic. A.ş. - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: "Sosyal sorumluluk projesi" gibi görünen ancak pazarlama stratejisi olarak kullanılan "Hayat Duyunca Güzel" reklamlarında, hayattan alınan keyif ile duymayı eşdeğer tutması. Tıbbi çözümlerle bile yeteri kadar duyamayan insanları ötekileştirmesi ve hayattan keyif alamayacaklarını ima etmesi. Açıkça sağlamcılık içeren bir cümleyi slogan olarak kullanmaktan çekinmemesi.

Cadde boyunca sağlamcı reklam: "Duymamak bir güzellik ölçütü değil”
Cadde boyunca sağlamcı reklam: "Duymamak bir güzellik ölçütü değil”
6 Mart 2025

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
gostil sağlamcılık ödülleri körüzbiz engelli hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git