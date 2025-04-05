MART 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Mart ayının adayları belli oldu.
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi.
Hepsiburada.com - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Ekran okuyucular için erişilebilir olarak tasarlanmayan checkbox'ları işaretli olarak sunup müşterilerini premium sistemine üye yapması. Ekran okuyucular için "görünmez" olan bu bilinç dışı seçime dayanarak kredi kartından aidat ücreti kesmesi ve premium avantajları kullanılmamış olmasına rağmen yapılan itirazı "Siz kabul etmişsiniz" diyerek reddetmesi.
"Zıpla Zıpla" Sloganı - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylı Sebebi: Sokak eylemlerinde kullanılan bu slogan, hareketin farklı biçimleri olsa da, eyleme katılımı fiziksel bir hareketle tanımladığı için sağlamcıdır. Bu tür söylemler, katılımı beden pratiğine bağlayarak hareket edemeyen ya da farklı hareket eden kişileri dışlar. Böylece, eylemde var olmayı belirli bir fiziksel yetiye dayandıran sağlamcı bir norm oluşturur.
Erişilebilirliği Önemsemeyen Engelli Dernekleri- - Yaygın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Engellilerin yararına çalıştığını iddia eden derneklerin, paylaşımlarında erişilebilirliği göz önünde bulundurmadan fotoğrafları anlaşılır şekilde betimlememesi.
Demant İşitme Cihazları San. ve Tic. A.ş. - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: "Sosyal sorumluluk projesi" gibi görünen ancak pazarlama stratejisi olarak kullanılan "Hayat Duyunca Güzel" reklamlarında, hayattan alınan keyif ile duymayı eşdeğer tutması. Tıbbi çözümlerle bile yeteri kadar duyamayan insanları ötekileştirmesi ve hayattan keyif alamayacaklarını ima etmesi. Açıkça sağlamcılık içeren bir cümleyi slogan olarak kullanmaktan çekinmemesi.
Cadde boyunca sağlamcı reklam: "Duymamak bir güzellik ölçütü değil”
March 18, 2025
(AD)