Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

"Zıpla Zıpla" Sloganı - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylı Sebebi: Sokak eylemlerinde kullanılan bu slogan, hareketin farklı biçimleri olsa da, eyleme katılımı fiziksel bir hareketle tanımladığı için sağlamcıdır. Bu tür söylemler, katılımı beden pratiğine bağlayarak hareket edemeyen ya da farklı hareket eden kişileri dışlar. Böylece, eylemde var olmayı belirli bir fiziksel yetiye dayandıran sağlamcı bir norm oluşturur.



