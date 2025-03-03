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HABER
Yayın Tarihi: 3 Mart 2025 16:00
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2025 16:16
1 dk Okuma

ŞUBAT 2025

Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin Şubat ayı adaylarının arasında İlber Ortaylı, erişilebilirlik kurallarını bilmeyen yazılımcılar, Donald Trump ve Fatih Altaylı yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Şubat ayının adayları belli oldu.

Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi. Adaylar arasında İlber Ortaylı, erişilebilirlik kurallarını bilmeyen yazılımcılar, Donald Trump ve Fatih Altaylı yer aldı.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
11 Kasım 2024
Görseli Büyüt

 Yılın Gostil Ödülü Adayı: İlber Ortaylı

Adaylık sebebi: Katıldığı bir programda Trump hakkında konuşurken "Geri zekalı bir arkadaş" ifadesini kullanması. Nöroçeşitli kişileri ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.

Görseli Büyüt

 Yaygın Gostil Ödülü Adayı: Erişilebilirlik kurallarını bilmeyen yazılımcılar 

Adaylık sebebi: Bilgisayar ve telefonlarda hazır halde bulunan ekran okuyucular ile körlerin istediği işlemi yapmaları mümkün olmasına rağmen, web sitesi ve uygulama geliştirirken evrensel erişilebilirlik kurallarına uymak yerine "sesli menü" gibi daha maliyetli, kullanışsız ve geri teknolojilere yönelmeleri. Sesli yönlendirmeyi "erişilebilirlik" zannetmeleri.

Görseli Büyüt

Yılın Gostil Ödülü Adayı: Donald Trump (2025)

 Adaylık sebebi: Hiçbir mantıklı sebep, bağlantı yokken ve kaza anında aktif olarak görev almamalarına rağmen ABD'de yaşanan uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal Havacılık İdaresi ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor” demesi.

Görseli Büyüt

Yılın Gostil Ödülü Adayı: Fatih Altaylı 

Adaylık sebebi: Haksız yere ihraç edilen teğmenleri savunduğu yazıda, "Milli Savunma Bakanlığı, 'kör tuttuğunu' adaleti diye bir adalet türü icat etmiş görünüyor" demesi.
(*) Belli kimliklere karşı; aşağılama, hakaret, kinaye ve sövgü barındıran deyimleri kullanmaya devam etmek sağlamcılıktır.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
sağlamcılık engelli engelli hakları donald trump Fatih Altaylı yazılım ilber ortaylı
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