ŞUBAT 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Şubat ayının adayları belli oldu.
Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay dört aday gösterildi. Adaylar arasında İlber Ortaylı, erişilebilirlik kurallarını bilmeyen yazılımcılar, Donald Trump ve Fatih Altaylı yer aldı.
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Yılın Gostil Ödülü Adayı: İlber Ortaylı
Adaylık sebebi: Katıldığı bir programda Trump hakkında konuşurken "Geri zekalı bir arkadaş" ifadesini kullanması. Nöroçeşitli kişileri ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.
#Gostillendiniz #ilberOrtaylı pic.twitter.com/fJ2TkPOpvT— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) February 18, 2025
Yaygın Gostil Ödülü Adayı: Erişilebilirlik kurallarını bilmeyen yazılımcılar
Adaylık sebebi: Bilgisayar ve telefonlarda hazır halde bulunan ekran okuyucular ile körlerin istediği işlemi yapmaları mümkün olmasına rağmen, web sitesi ve uygulama geliştirirken evrensel erişilebilirlik kurallarına uymak yerine "sesli menü" gibi daha maliyetli, kullanışsız ve geri teknolojilere yönelmeleri. Sesli yönlendirmeyi "erişilebilirlik" zannetmeleri.
#Gostillendiniz 🧑💻 pic.twitter.com/Aw5kClRRSL— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) February 12, 2025
Yılın Gostil Ödülü Adayı: Donald Trump (2025)
Adaylık sebebi: Hiçbir mantıklı sebep, bağlantı yokken ve kaza anında aktif olarak görev almamalarına rağmen ABD'de yaşanan uçak kazasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Federal Havacılık İdaresi ağır zihinsel engelli kişileri işe alıyor” demesi.
🎤 Bu yıl da #Gostillendiniz @realDonaldTrump pic.twitter.com/FXnLg4Lg3v— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) February 25, 2025
Yılın Gostil Ödülü Adayı: Fatih Altaylı
Adaylık sebebi: Haksız yere ihraç edilen teğmenleri savunduğu yazıda, "Milli Savunma Bakanlığı, 'kör tuttuğunu' adaleti diye bir adalet türü icat etmiş görünüyor" demesi.
(*) Belli kimliklere karşı; aşağılama, hakaret, kinaye ve sövgü barındıran deyimleri kullanmaya devam etmek sağlamcılıktır.
#Gostillendiniz @fatihaltayli— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) February 3, 2025
Uygunsuz bir benzetme yaptığınızı kabul Edip hatanızı düzeltmek ister misiniz? pic.twitter.com/yt4tSZCWF3
(AD)