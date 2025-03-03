Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Yılın Gostil Ödülü Adayı: İlber Ortaylı

Adaylık sebebi: Katıldığı bir programda Trump hakkında konuşurken "Geri zekalı bir arkadaş" ifadesini kullanması. Nöroçeşitli kişileri ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.