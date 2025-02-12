Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Yılın Gostil Ödülü Adayı: Nevşin Mengü

Adaylık sebebi: Gazeteci Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalında yaptığı yorumda "geri zekalı" sözcüğünü bir eleştiri ifadesi olarak kullanması. Nöroçeşitli bireylerin ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.





