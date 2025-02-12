OCAK 2025
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları
Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Ocak ayının adayları belli oldu.
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay yedi aday gösterildi.
Yılın Gostil Ödülü Adayı: Nevşin Mengü
Adaylık sebebi: Gazeteci Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalında yaptığı yorumda "geri zekalı" sözcüğünü bir eleştiri ifadesi olarak kullanması. Nöroçeşitli bireylerin ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.
#Gostillendiniz @nevsinmengu— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) January 28, 2025
Belki de bu üsluba hayret etmememiz mi lazım? pic.twitter.com/09b47L7oDO
Marka Vip Mangal Başı Avcılar - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Mekan, müşterilerini kaçak içkiye karşı uyarmak için bir video hazırlıyor. Videoda kol kola girmiş iki kör şarkı söyleyerek dileniyor. Sonunda da "Eğer bu duruma düşmek istemiyorsanız sahte içki içmeyin" deniyor. Körlük "düşülen" bir durum değil, yeti çeşitliliğidir.
#Gostillendiniz Marka Ocakbaşı— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) January 20, 2025
Ne körlük düşülen bir durum ne de dilencilik otomatik olarak yüklenen bir özellik…
Bir daha böyle gostil durumuna düşmek istemiyorsanız biraz daha dikkatli olursunuz.
Video 👇 pic.twitter.com/3sTn0jTaZ4
@Misspratisyen Kullanıcı İsimli Öğretmen - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Okulda yaşanan şiddet olayı üzerine, “hala kaynaştırma öğrencilerini diğer sağlıklı öğrenci ve öğretmenlerle aynı eğitim ortamında tutma ısrarı devam ediyor” diyerek, hiçbir sebep-sonuç sorgulaması yapmadan şiddetin sorumlusu olarak kaynaştırma programı kapsamında okullarda bulunan engelli öğrencileri doğrudan hedef göstermesi ve ayrımcılık çağrısı yapması.
#Gostillendiniz @MissPratisyen pic.twitter.com/JF5ZzgvFfv— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) January 16, 2025
Prof. Dr. Ali İhsan Goker - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: Erişilebilir olmayan koşullar nedeniyle otomobile ihtiyaç duyduğunu ifade eden ortopedik engellilere karşı, "Taksiye binecek o zaman. Engelli birinin lüks hayat yaşaması gerekmiyor" demesi.
Engellilerin toplu taşıma araçlarından erişilebilir ve eşit bir şekilde faydalanamamasına dair en ufak bir eleştiri yapmadan bir tavır sergilemesi.
#Gostillendiniz @aihsan_goker pic.twitter.com/Q3eGDmfBdE— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) January 14, 2025
İNG Bank - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: BDDK'nin yayınladığı erişilebilir bankacılık mevzuatına aykırı biçimde, hesap açmak isteyen kör müşterisinden iki şahit istemesi. Yapılan talebin yazılı olarak verilmesi istendiğinde reddetmesi. Banka dışında yapılacak olan video çekimine bile güvenlik görevlisinin müdahale edeceğini söylemesi ve çalışanlarına yeterli meslek içi eğitim vermemesi.
ING Bank, yasalara rağmen, kör müşteriye ayrımcılık yapıyor!— KÖRÜZ.BİZ (@koruz_biz) January 3, 2025
Körler eşit yurttaştır ve işlem yapmak için iki şahit isteyemezsiniz! @ingturkiye @TuruncuDestek
Murat Kefeli anlatıyor ↔️ pic.twitter.com/t7zHnnXLvx
Vakıfbank - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: GSM operatörü değişikliği nedeniyle çevrimiçi bankacılık hizmetlerini geçici olarak durdurduğu görme engelli müşterisini, hesabını aktif edebilmesi için şubeye gitmeye mecbur bırakması.
BDDK yönetmeliklerince belirlenmiş olan ve görme engellilerin görüntülü çevrimiçi bankacılık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan kuralları keyfi nedenlerle uygulamaması.
İzmir Metro Aş - Yılın Gostil Ödülü Adayı
Adaylık sebebi: İzmir BB'ye bağlı şirketin yaptırdığı Narlıdere metro hattının Güzel Sanatlar durağının devam eden inşaatında yeterli tedbir almayarak insan hayatını riske atması.
9 Eylül Üniversitesi Hastanesi durağında yürüttüğü ek metro çıkışı çalışmasında yeterli güvenlik önlemleri almadan engelli ve hastaların inşaat kenarından hastane kampüsüne ulaşmasını uygun görmesi.
(AD)