ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 11:10
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 11:54
1 dk Okuma

OCAK 2025

Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nin Ocak ayı adaylarının arasında Nevşin Mevgü, Marka Vip Mangal Başı Avcılar, Prof. Dr. Ali İhsan Goker, İNG Bank, Vakıfbank, İzmir Metro Aş ve bir öğretmen yer aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Gostil Sağlamcılık Ödülleri adayları

Körüz.biz (Engelli Kültürünü ve Toplumsal Bilinci Geliştirme Derneği) tarafından düzenlenen Gostil Sağlamcılık Ödülleri'nde Ocak ayının adayları belli oldu.

Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
Gostil Sağlamcılık Ödülleri: Dikkat patates olmayın!
11 Kasım 2024

Üç farklı kategorinin bulunduğu sağlamcılık ödüllerinde bu ay yedi aday gösterildi.

Görseli Büyüt

Yılın Gostil Ödülü Adayı: Nevşin Mengü 

Adaylık sebebi: Gazeteci Nevşin Mengü, kendi YouTube kanalında yaptığı yorumda "geri zekalı" sözcüğünü bir eleştiri ifadesi olarak kullanması. Nöroçeşitli bireylerin ve bedensel farklılıkların kimliklerini tanımlayan bu kelimeler, çoğu zaman hakaret ve küfür olarak kullanılır. Dolayısıyla yaratılan olumsuz dil, engelli olmaya ilişkin negatif önyargıları beslerken, diğer yandan engelli bireyleri değersizleştirir ve itibarsızlaştırır. “Geri zekalı” sözcüğünü negatif anlamda kullanılması bu nedenle ayrımcı bir tabirdir.



Görseli Büyüt

Marka Vip Mangal Başı Avcılar - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Mekan, müşterilerini kaçak içkiye karşı uyarmak için bir video hazırlıyor. Videoda kol kola girmiş iki kör şarkı söyleyerek dileniyor. Sonunda da "Eğer bu duruma düşmek istemiyorsanız sahte içki içmeyin" deniyor. Körlük "düşülen" bir durum değil, yeti çeşitliliğidir.

Görseli Büyüt

@Misspratisyen Kullanıcı İsimli Öğretmen - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Okulda yaşanan şiddet olayı üzerine, “hala kaynaştırma öğrencilerini diğer sağlıklı öğrenci ve öğretmenlerle aynı eğitim ortamında tutma ısrarı devam ediyor” diyerek, hiçbir sebep-sonuç sorgulaması yapmadan şiddetin sorumlusu olarak kaynaştırma programı kapsamında okullarda bulunan engelli öğrencileri doğrudan hedef göstermesi ve ayrımcılık çağrısı yapması.

Görseli Büyüt

Prof. Dr. Ali İhsan Goker - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: Erişilebilir olmayan koşullar nedeniyle otomobile ihtiyaç duyduğunu ifade eden ortopedik engellilere karşı, "Taksiye binecek o zaman. Engelli birinin lüks hayat yaşaması gerekmiyor" demesi.

Engellilerin toplu taşıma araçlarından erişilebilir ve eşit bir şekilde faydalanamamasına dair en ufak bir eleştiri yapmadan bir tavır sergilemesi.

Görseli Büyüt

İNG Bank - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: BDDK'nin yayınladığı erişilebilir bankacılık mevzuatına aykırı biçimde, hesap açmak isteyen kör müşterisinden iki şahit istemesi. Yapılan talebin yazılı olarak verilmesi istendiğinde reddetmesi. Banka dışında yapılacak olan video çekimine bile güvenlik görevlisinin müdahale edeceğini söylemesi ve çalışanlarına yeterli meslek içi eğitim vermemesi.

Görseli Büyüt

Vakıfbank - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: GSM operatörü değişikliği nedeniyle çevrimiçi bankacılık hizmetlerini geçici olarak durdurduğu görme engelli müşterisini, hesabını aktif edebilmesi için şubeye gitmeye mecbur bırakması.

BDDK yönetmeliklerince belirlenmiş olan ve görme engellilerin görüntülü çevrimiçi bankacılık hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan kuralları keyfi nedenlerle uygulamaması.

Görseli Büyüt

İzmir Metro Aş - Yılın Gostil Ödülü Adayı

Adaylık sebebi: İzmir BB'ye bağlı şirketin yaptırdığı Narlıdere metro hattının Güzel Sanatlar durağının devam eden inşaatında yeterli tedbir almayarak insan hayatını riske atması.

9 Eylül Üniversitesi Hastanesi durağında yürüttüğü ek metro çıkışı çalışmasında yeterli güvenlik önlemleri almadan engelli ve hastaların inşaat kenarından hastane kampüsüne ulaşmasını uygun görmesi.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
sağlamcılık engelli hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git