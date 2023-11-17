Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında

Gazeteci Can Dündar, Ahmet Kaya Belgeseli'nin perde arkasına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde set hazırlığı sürerken, Dündar ve Kaya rakı sofrasında koyu bir sohbete oturdukları gözlendi.

Fransa'da sürgünde yaşamını yitiren Sanatçı Ahmet Kaya'nın gazeteci Can Dündar'la olan röportajına ait görüntülerin perde arkası ilk kez yayınlandı.

Kaç milyon kişinin o rakı sofrasında olmak istediğini tahmin ediyorum.#AhmetKaya’yı ölüm yıldönümünde hasretle anıyor ve #Aynalar belgeselinin kamera arkası görüntülerini onun anısına ilk kez yayınlıyoruz.#CanınArşivi’nde:👇👇👇https://t.co/G1IdnbT33E pic.twitter.com/gUIsbZPrKA — Can Dündar (@candundaradasi) November 16, 2023

İkilinin koyu bir sohbette bulundukları rakı masasına ait anlar kaydedilirken, belgesel ekibinin de hazırlıkları görülüyor.

Kaya'ya ait görüntüleri paylaşan Can Dündar, şöyle dedi:

"Kaç milyon kişinin o rakı sofrasında olmak istediğini tahmin ediyorum. Ahmet Kaya'yı ölüm yıldönümünde hasretle anıyor ve Aynalar belgeselinin kamera arkası görüntülerini onun anısına ilk kez yayınlıyoruz."

(EMK)