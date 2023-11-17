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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 09:19
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 09:58
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Görüntüler ilk kez yayınlandı: Ahmet Kaya ve Can Dündar rakı sofrasında

Görüntülerde ikilinin koyu bir sohbette bulundukları rakı masasına ait anlar kaydedilirken, belgesel ekibinin de hazırlıkları görülüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/goruntuler-ilk-kez-yayinlandi-ahmet-kaya-ve-can-dundar-raki-sofrasinda.jpg

Gazeteci Can Dündar, Ahmet Kaya Belgeseli'nin perde arkasına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde set hazırlığı sürerken, Dündar ve Kaya rakı sofrasında koyu bir sohbete oturdukları gözlendi.

Fransa'da sürgünde yaşamını yitiren Sanatçı Ahmet Kaya'nın gazeteci Can Dündar'la olan röportajına ait görüntülerin perde arkası ilk kez yayınlandı.

İkilinin koyu bir sohbette bulundukları rakı masasına ait anlar kaydedilirken, belgesel ekibinin de hazırlıkları görülüyor. 

Kaya'ya ait görüntüleri paylaşan Can Dündar, şöyle dedi:

"Kaç milyon kişinin o rakı sofrasında olmak istediğini tahmin ediyorum. Ahmet Kaya'yı ölüm yıldönümünde hasretle anıyor ve Aynalar belgeselinin kamera arkası görüntülerini onun anısına ilk kez yayınlıyoruz."

(EMK)

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