Görmezden gelinen sahte içki vakaları: Bir buçuk ayda 133 can kaybı

Sahte içkiden kaynaklı ölüm sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Yılbaşından bu yana ölüm sayısı Ankara’da 63’e, İstanbul’da 70’e yükseldi. Sadece Ankara'da 36 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

İstanbul ve Ankara valilikleri sahte içki satışına yönelik tedbir aldığını açıklasa da ölümlerin önüne geçemedi. Ankara'daki soruşturmalarda 30 kişi tutuklandı, 32 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da ise geçtiğimiz ay yapılan operasyonlarda 32 bin 862 litre kaçak metil ve etil alkol, 227 şişe sahte içki ve içki üretiminde kullanılan damıtma makineleri ele geçirilmişti.

Ayrıca son bir haftada İstanbul ve Ankara haricinde Antalya, Adana, Çanakkale, Burdur, Çankırı, Samsun, Bursa, Kastamonu, Muğla, Kocaeli, Antep, Kütahya ve Tekirdağ'da yapılan operasyonlarda kolluk kuvvetleri yüzlerce litre sahte içki ele geçirdi. En az 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Bazıları tutuklandı.

Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye gidecek olanlara sahte içki uyarısı

Süreç boyunca çeşitli Avrupa ülkelerinden vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları geldi. İngiltere, Almanya ve Hollanda Dışişleri Bakanlıkları, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarını sahte içki zehirlenmeleri konusunda uyardı.

Bakanlıklar vatandaşlarına güvenilir mekanlardan alışveriş yapmalarını ve evde hazırlanmış alkollü içeceklerden uzak durmalarını tavsiye etti.

''Hatalı veya bilgisiz üretimlerin fermantasyonu sırasında metanol oluşabilir’’

Acil Tıp Uzmanı Dr. Tanzer Korkmaz son zamanlarda artan metil alkol zehirlenmeleri hakkında bianet’e konuştu.

Metil alkolün endüstriyel ürünlerde yüksek konsantrasyonlarda bulunduğunu belirten Korkmaz, denetimsiz ve uygun olmayan koşullarda üretilen içkilerin içinde insan sağlığı için son derece tehlikeli metanolün (metil alkol) bulunabileceğini belirtti.

Korkmaz ‘’Kaçak içki üreticileri, daha ucuz olduğu ve kolay temin edilebildiği için etanol yerine metanol kullanıyor. Evde yapılan içkilerde de doğal alkol üretimi yapılmak istenirken hatalı veya bilgisiz üretimlerin fermantasyonu sırasında metanol oluşabilir. Bu da fark edilmediğinden zehirlenmelere neden olabiliyor. Bu nedenle içkiler, bilinçsizce evlerde ve uygun olmayan koşullarda yapılmamalıdır." dedi.

"Az miktarda alımlar bile kalıcı hasarlara neden olabiliyor"

Dr. Korkmaz, metanolün insan tüketimi için uygun olmadığını ve vücutta farklı formatlara dönüşerek zehirlenmelere neden olduğunu aktardı:

"Metanol kişilerde baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma, körlüğe kadar uzanan görme bozuklukları, solunum problemleri, bilinç değişikliği, koma, ölümcül seviyede organ bozukluklarına neden olabilir. Alınan miktar oluşacak hasarı etkilese de az miktarda alımlar bile kalıcı hasarlara yol açabilir."

Tespit edilmesi zor, önlem alınması şart

Metanol zehirlenmelerinin ölüme kadar uzanan bir süreç olduğunu belirten Korkmaz, hem yetkililerin hem de tüketicilerin bilinçlenmesi gerektiğini savundu. Önlem alması gerektiğini dile getirdi.

Korkmaz "İçilen içkilerin içinde metanol olduğunu içme esnasında duyularımızla anlamak, tespit etmek zor. En güvenli yöntem, içkilerimizi düzenli denetimlerin yapıldığını varsaydığımız resmi satıcılardan ve belki de güvenilir markalardan temin etmek. Bilinmeyen etiketsiz, aşırı ucuz içkilerden uzak durmak da bir yöntem.’’ diye konuştu.

Türkiye dünyada 8. sırada

Fransa merkezli Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) yaptığı araştırmaya göre, Türkiye dünya üzerinde en çok metil alkol zehirlenmesi görülen ülkelerden. İran, Hindistan ve Rusya’nın başını çektiği zehirlenmelerde Türkiye dünya sekizincisi.

Tablo: MSF

(NK/HA)