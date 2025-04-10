Görme engellinin imzasını kabul etmeyen Turkcell’e ceza

Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu (TİHEK), abonelik başlatmak için Kayseri'de bir bayiye giden görme engelli C.M.'nin imzasını kabul etmediği için Turkcell'e 204 bin 285 TL, ÜNTAŞ isimli şirkete de 15 bin lira idari para cezası verdi. TİHEK, Turkcell'in ayrımcılık yasağını ihlal ettiğini hükmetti.

Yüzde 90 oranında görme engelli olan yurttaş TİHEK'e yaptığı başvuruda, Mart 2024'te gittiği ÜNTAŞ'a ait Turkcell bayisinde personelin kendisine noterden başka bir kişiye vekalet vermesini istediğini söyledi.

Engelliler Hakkında Kanun ve Türk Borçlar Kanunu gereği görme engellilerin imzalarında tanık aramayacağını söyleyen C.M., Turkcell’in başka bir bayisinde işleminin yapıldığını aktardı.

Olayı Turkcell’e bildirdiğini, bayiye tek başına gittiği için işleminin yapılmadığını belirten C.M. Turkcell'in kendisine uygulamada bir hata olmadığına yönelik bir cevap verdiğini anlattı.

Bunun üzerine TİHEK, Turkcell'den görüş istedi. Turkcell ise C.M.'nin konuyla ilgili talebinin olmadığını, bayiye gitmediğini, işlem yaptırmak için başka bir kişiyi yönlendirdiğini ve bayi çalışanları ile tartışma yaşandığını iddia etti. Yetkili bayi ÜNTAŞ ise konuyla ilgili görüş bildirmedi.

C.M., bu beyana karşılık şikayetinden sonra Turkcell’in ilgili bayi ile görüştüğünü, tek başına gittiğinde işlem yapılmadığı cevabını aldığını, bu nedenle de Turkcell’in görüşünün çelişkili olduğunu söyledi.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, C.M.'yi haklı buldu. C.M.'nin mobil imza abonelik işlemini yanında tanık bulundurmadan gerçekleştirmesine izin verilmediğini belirtti.

İddiaların kuvvetli emare ve bulgularla ispatlayabildiğine dikkat çeken TİHEK kararda "Bayinin başvuru konusu olayın hukuka uygun ve makul gerekçelere dayandığını ispat edemediğini, Turkcell'in de denetim yükümlülüğü kapsamında bayinin uygulamasından sorumlu olduğunu" ifade etti.

Engellilik temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmederek Turkcell'e 204 bin 285 TL, ÜNTAŞ isimli şirkete de 15 bin lira idari para cezası kesti.