Görme engelliler: 'Yardım etmek zorundayız' anlayışı bizi çileden çıkartıyor

İzmir’de yaşayan Şeyma Büyükurvay Şatay adlı görme engelli yurttaş, 27 Ekim Cuma günü İzmir Banliyö Sistemi’ne (İZBAN) binmek istediğinde güvenlik görevlisi tarafından turnikelerde bekletilmişti.

Güvenlik görevlisi tarafından 'refakatçisi' olmadığı gerekçesiyle bekletilen Büyükurvay bu sorunu farklı istasyonlarda da yaşadığını belirtmişti.

bianet’e konuşan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) üyeleri Şeyma Büyükurvay Şatay, Ayşe Gümüş ve Turgay Gümüş İZBAN'da yaşadıkları sorunu anlattı.

"Aynı tavır devam ediyor"

bianet'in İZBAN'lardaki 'refakatçi' uygulamasını gündeme getirdiği haberine dikkat çeken Büyükurvay, "Olay duyulduktan sonra Şirinyer istasyonundaki güvenlikler 'isterseniz size hiç dokunmayabiliriz' şeklinde altı kalın kalın çizili uyarılarda bulunuluyor. Bu olumlu gelişme olarak görülebilir ama ben artık tanındığım için böyle davranılıyor. Genel olaraksa aynı tavır devam ediyor" dedi.

Güvenlik görevlilerinin kendisine "Siz bize emanetsiniz" dediğini aktaran Büyükurvay, "Ben 18 yaşından büyük bir bireyim. Bir çocuk olsam bile güvenlik görevlilerine emanet olmam gerçekçi bir şey değil" diye konuştu.

Görme engelli yurttaşlardan İZBAN’a ‘refakatçi’ tepkisi

"Bana 'sen' deme hakkını vermiyorum"

İZBAN'larda güvenlik görevlilerinin kendisine 'sen' diye hitap ettiğini söyleyen Ayşe Gümüş, "Bana 'sen' deme hakkını ya da kendisinden 28 yaş küçük, 0-6 yaş gurubu bir çocukmuşum gibi davranma hakkını vermiyorum" ifadelerini kullandı.

Güvenliklerin sadece kendisinin istediği zaman ve istediği kadar yardım etmesini talep ettiğini belirten Gümüş, "Özelikle kızım yanımdayken kendimi rencide olmuş hissediyorum. Çünkü biz kızımıza bunu öğretmiyoruz" dedi.

(AD)