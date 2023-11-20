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Yayın Tarihi: 20 Kasım 2023 15:50
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2023 17:00
2 dk Okuma

Görme engelliler: 'Yardım etmek zorundayız' anlayışı bizi çileden çıkartıyor

İzmir'de yaşayan görme engelli yurttaşlar İZBAN'da yaşadıkları sorunları bianet'e anlattı.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç

İzmir’de yaşayan Şeyma Büyükurvay Şatay adlı görme engelli yurttaş, 27 Ekim Cuma günü İzmir Banliyö Sistemi’ne (İZBAN) binmek istediğinde güvenlik görevlisi tarafından turnikelerde bekletilmişti. 

Güvenlik görevlisi tarafından 'refakatçisi' olmadığı gerekçesiyle bekletilen Büyükurvay bu sorunu farklı istasyonlarda da yaşadığını belirtmişti.

bianet’e konuşan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) üyeleri Şeyma Büyükurvay Şatay, Ayşe Gümüş ve Turgay Gümüş İZBAN'da yaşadıkları sorunu anlattı.

"Aynı tavır devam ediyor"

bianet'in İZBAN'lardaki 'refakatçi' uygulamasını gündeme getirdiği haberine dikkat çeken Büyükurvay, "Olay duyulduktan sonra Şirinyer istasyonundaki güvenlikler 'isterseniz size hiç dokunmayabiliriz' şeklinde altı kalın kalın çizili uyarılarda bulunuluyor. Bu olumlu gelişme olarak görülebilir ama ben artık tanındığım için böyle davranılıyor. Genel olaraksa aynı tavır devam ediyor" dedi.

Güvenlik görevlilerinin kendisine "Siz bize emanetsiniz" dediğini aktaran Büyükurvay, "Ben 18 yaşından büyük bir bireyim. Bir çocuk olsam bile güvenlik görevlilerine emanet olmam gerçekçi bir şey değil" diye konuştu.

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"Bana 'sen' deme hakkını vermiyorum"

İZBAN'larda güvenlik görevlilerinin kendisine 'sen' diye hitap ettiğini söyleyen Ayşe Gümüş, "Bana 'sen' deme hakkını ya da kendisinden 28 yaş küçük, 0-6 yaş gurubu bir çocukmuşum gibi davranma hakkını vermiyorum" ifadelerini kullandı. 

Güvenliklerin sadece kendisinin istediği zaman ve istediği kadar yardım etmesini talep ettiğini belirten Gümüş, "Özelikle kızım yanımdayken kendimi rencide olmuş hissediyorum. Çünkü biz kızımıza bunu öğretmiyoruz" dedi.

(AD)

eged İZBAN izmir görme engelliler
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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