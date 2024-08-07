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Yayın Tarihi: 7 Ağustos 2024 12:10
 ~ Son Güncelleme: 7 Ağustos 2024 13:40
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Görme engelli yurttaş, Yenikapı Metro'da raylara düştü

Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Nurşen Korkmaz, "“Metro istasyonlarına bariyer yapılmak ya da farklı bir çözüm üretilmek zorunda. Daha kaç insan, o raylara düşecek, kaç insan ölecek?" dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Fotoğraf Yenikapı Metro İstasyonu'ndan. Raylar ve bekleme alanı gözüküyor.

İstanbul Yenikapı Metro İstasyonu’nda bu sabah görme engelli yurttaş, raylara düştü. Çevredekilerin yardımıyla raylardan çıkartılan görme engelli yurttaşın durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Görme engelli yurttaşın düştüğü sırada istasyonda olan ve bianet'e konuşan bir kişi, “Kör bir kişi raylara düşmüş. Yenikapı'da metro çift yönlü olduğu için diğer taraftan gelen metro sesini duymuş ve beklediği metro geldiği sandığı için adım atmış ve raylara düşmüş” dedi.

Görme engelli yurttaşın kazadan dolayı sürekli kendini suçladığını belirten kişi, “Kör olduğu için, görmediği için kendini suçluyordu, kendi ihmaliymiş gibi düşünüyordu. Sürekli 'ben metro geldi sandım, o yüzden adım attım' diyordu. Korkudan şoka girmişti” diye konuştu.

"Daha kaç insan, o raylara düşecek?"

Engelsiz Erişim Derneği Başkanı Nurşen Korkmaz, görme engelli bireylerin metrolarda bariyer olmaması nedeniyle sıklıkla raylara düştüğünü belirterek, “Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında bu konuda bir eylem yaptık. O zaman da bir arkadaşımız raylara düşmüştü. Yenikapı-Hacıosman Metro hattının başka bir istasyonunda. Bu durum sürekli yaşanıyor” dedi.

Korkmaz, yetkililerin bu konudaki önlem almamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Metro istasyonlarına bariyer yapılmak ya da farklı bir çözüm üretilmek zorunda. Daha kaç insan, o raylara düşecek, kaç insan ölecek? Biz dernek olarak sürekli Metro İstanbul ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sürekli raporlarımızı iletiyoruz. Ancak ne zaman harekete geçecekler merak ediyoruz. Bu kadar duyarsız, ihmalkâr olmalarına gerçekten çok şaşırıyoruz.”

Güvenli seyahatin temel insan hakkı olduğunu belirten Korkmaz, “Bu bir sorumluluk değil. Bu bir zorunluluk. Yerel yönetimler engellilerin de güvenli ve erişilebilir seyahat hakkını sağlamak zorunda. Sağlamadığı için aslında onlarda suçlu. Görevini yerine getirmiyorsun ve bu mümkün” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Telefonla ulaştığımız İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Güvenli metro istasyonu nasıl olur?

Engelli hakları savunucuları, raylı sistem ulaşım araçların istasyonlarında güvenli seyahat için bariyer talep ediyor. İstanbul'da M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda var olan bariyerlerin tüm metro hatlarına yapılabileceğini savunuyor. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda tren raylarıyle istasyon arasında cam bariyerler bulunuyor. Tren, istasyona ulaştığında bariyerler açılıyor ve tren giriş sağlanıyor.

(AD)

engelli hakları ulaşım hakkı
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı.

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