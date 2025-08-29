ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 09:29
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 12:23
1 dk Okuma

YENİ REHBER YAYINDA

Görme engelli öğrenciler için üniversiteye yönelik sıkça sorulan sorular

Bu çalışma, Körüz Biz Derneği koordinasyonunda hazırlandı ve dijital ortamda herkesin erişimine açıldı. Dernek, Rehberin düzenli olarak güncellenmesini ve yeni katkılarla zenginleşmesini hedefliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, bir kişinin iki eliyle kabartma yazılı (Braille alfabesiyle hazırlanmış) bir kitabı okuduğu görülüyor. Kitap beyaz sayfalardan oluşuyor ve üzerinde kabartmalı noktalar sıralanmış. Kişinin parmakları sayfaların üzerinde geziniyor, yazıyı dokunarak takip ediyor. Üzerinde açık renk manşetli koyu renk bir kıyafet var. Fotoğraf, görme engelliler için hazırlanan Braille kitapların kullanımını ve dokunarak okuma sürecini gösteriyor.
Fotoğraf: Canva

Görme engelli öğrencilerin üniversite yaşamına başlarken en sık sorduğu soruları ve bu sorulara deneyimlere dayalı yanıtları bir araya getiren “Görme Engelli Öğrenciler İçin Üniversiteye Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen çevrim içi öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan ortak ihtiyaçlardan yola çıkılarak hazırlanan rehber, üniversiteye yeni başlayacak görme engelli öğrencilerin aklındaki pek çok soruya yanıt sunuyor. Rehberin yanıtları, hâlen öğrenci olan ya da mezun olmuş görme engelli kişiler tarafından kendi deneyimleri temel alınarak kaleme alındı.

Rehberde yer alan konulardan bazıları:

- Kampüs içinde yön bulma ve ulaşım

- Notlara erişim ve sınavlarda düzenlemeler

- Yurtta yaşam, oda arkadaşlığı ve kişisel düzen

- Sosyal ilişkiler, kulüpler ve kampüs etkinliklerine katılım

- Akademik hayatta karşılaşılan tutumlara öneriler

Bu çalışma, Körüz Biz Derneği koordinasyonunda hazırlandı ve dijital ortamda herkesin erişimine açıldı. Dernek, Rehberin düzenli olarak güncellenmesini ve yeni katkılarla zenginleşmesini hedefliyor.

Rehbere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Körüz.biz Ekibi

Web site : https://koruz.biz

Twitter  : https://x.com/koruz_biz

Instagram: https://instagram.com/koruz.biz

Dernek   : https://dernek.koruz.biz

E-posta  : [email protected]

Haber Yeri
İstanbul
engelli hakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git