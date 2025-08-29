Görme engelli öğrenciler için üniversiteye yönelik sıkça sorulan sorular

Görme engelli öğrencilerin üniversite yaşamına başlarken en sık sorduğu soruları ve bu sorulara deneyimlere dayalı yanıtları bir araya getiren “Görme Engelli Öğrenciler İçin Üniversiteye Yönelik Sıkça Sorulan Sorular Rehberi” yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen çevrim içi öğrenci buluşmalarında ortaya çıkan ortak ihtiyaçlardan yola çıkılarak hazırlanan rehber, üniversiteye yeni başlayacak görme engelli öğrencilerin aklındaki pek çok soruya yanıt sunuyor. Rehberin yanıtları, hâlen öğrenci olan ya da mezun olmuş görme engelli kişiler tarafından kendi deneyimleri temel alınarak kaleme alındı.

Rehberde yer alan konulardan bazıları:

- Kampüs içinde yön bulma ve ulaşım

- Notlara erişim ve sınavlarda düzenlemeler

- Yurtta yaşam, oda arkadaşlığı ve kişisel düzen

- Sosyal ilişkiler, kulüpler ve kampüs etkinliklerine katılım

- Akademik hayatta karşılaşılan tutumlara öneriler

Bu çalışma, Körüz Biz Derneği koordinasyonunda hazırlandı ve dijital ortamda herkesin erişimine açıldı. Dernek, Rehberin düzenli olarak güncellenmesini ve yeni katkılarla zenginleşmesini hedefliyor.

Rehbere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.