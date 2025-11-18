TÜRKÇE ENGLISH
Destpêk
JIYAN
Dîroka Weşanê: 18 Mijdar 2025 11:01
 ~ Nûkirina Dawî: 18 Mijdar 2025 11:05
1 xulek Xwendin

"Goristana Berhemên Bênav" promiyera xwe ya cîhanê li Festîvala Fîlman a Tallinnê kir

Xelatên festîvalê dê êvara Şemiya 21ê Mijdarê werin aşkerekirin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Derhêneriya Goristana Berhemên Bênav(Dump of Untitled Pieces) Melîk Kuru kiriye û promeriya xwe ya cîhanê di Festîvala Fîlman a Tallinn Black Nightsê de pêk aniye.

Xelatên Festîvala Fîlman a Tallinnê dê di roja Şemiya 21ê Mijdarê werin aşkerekirin.

Fîlm di kategoriya fîlmên metrajdirêj de pêşbaziyê dike. Dê li Ewropa, Asya û Amerîkaya Bakur li 12 welatan bi 13 fîlman re were nirxandin.

Fîlm behsa çîroka jineke ciwan dike ku di nav rewşa aborî û siyasî ya Tirkiyeyê de ji bo jiyanê têdikoşe.

Lîstikvanê sereke yên fîlmê Manolya Maya û Ekremcan Aslandag e. Her weha di fîlmê de lîstikvanên weke Tugrul Tulek, Tulin Ozen, Ceylan Ozgun Ozçelik, Okan Avcı, Cuneyt Yalaz, Emrah Ozdemir û Ege Derin hene.

(AY/TY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
sinema Fîlm Tallinn Black Nights
