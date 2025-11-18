"Goristana Berhemên Bênav" promiyera xwe ya cîhanê li Festîvala Fîlman a Tallinnê kir

Derhêneriya Goristana Berhemên Bênav(Dump of Untitled Pieces) Melîk Kuru kiriye û promeriya xwe ya cîhanê di Festîvala Fîlman a Tallinn Black Nightsê de pêk aniye.
Xelatên Festîvala Fîlman a Tallinnê dê di roja Şemiya 21ê Mijdarê werin aşkerekirin.
Fîlm di kategoriya fîlmên metrajdirêj de pêşbaziyê dike. Dê li Ewropa, Asya û Amerîkaya Bakur li 12 welatan bi 13 fîlman re were nirxandin.
Fîlm behsa çîroka jineke ciwan dike ku di nav rewşa aborî û siyasî ya Tirkiyeyê de ji bo jiyanê têdikoşe.
Lîstikvanê sereke yên fîlmê Manolya Maya û Ekremcan Aslandag e. Her weha di fîlmê de lîstikvanên weke Tugrul Tulek, Tulin Ozen, Ceylan Ozgun Ozçelik, Okan Avcı, Cuneyt Yalaz, Emrah Ozdemir û Ege Derin hene.
