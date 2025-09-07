Görevden uzaklaştırılan emniyet müdürü teslim oldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Rüşvet almaya aracılık etmek", "Nitelikli dolandırıcılık" ile "Haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu belirtildi.

Tutuklanan Antalya BB Başkanı Böcek görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Sosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Gözaltı kararı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" ve "rüşvet" soruşturması kapsamında Antalya Emniyet Müdürü iken İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimat yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in İçişleri Bakanlığı kararıyla 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasının ardından yürütülen incelemelerde, bir iş insanı ile belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan’ın da adı geçti.

Rüşvet suçlaması

İfadelerde, Arslan’ın rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi. Arslan’a veya ailesine para transferi yapıldığı, ayrıca Arslan’ın eşinin soruşturmada adı geçen şirketlerden birinde SGK kaydının olduğu ve maaş adı altında ödeme aldığı öne sürüldü.

Bu gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılan İlker Arslan’ın Ankara’da bulunduğu tespit edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi.

Bir yıldır görevdeydi

İlker Arslan, 16 Ağustos 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Arslan bugün açıklanan kararla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Arslan'ın yerine ise Antalya Emniyet Müdürlüğü görevine vekaleten Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini sürdüren Murat Baz atandı.

(AB)