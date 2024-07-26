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HABER
Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2024 13:49
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2024 13:52
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Google’dan olimpiyat doodle’ı

Arama motoru, 2024 Paris Olimpiyatları’na ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfalara yönlendiriliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Google’dan olimpiyat doodle’ı
Görsel: news.abplive.com

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı ‘doodle’ ile olimpiyatları vurguladı.

Paris bu yıl 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapıyor. 

Olimpiyat tarihinde ilk kez açılış töreni geleneksel bir stadyumun dışında, Seine Nehri'nin 6 km'lik bir bölümü boyunca açık havada yapılacak bir geçit töreniyle gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki birkaç hafta boyunca dünya çapında en iyi sporcular atletizm, yüzme, basketbol ve jimnastik gibi etkinliklerde yarışmak üzere bir araya gelecek.

Arama motoru, 2024 Paris Olimpiyatları’na ilişkin güncel bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfalara yönlendiriliyor.

Doodle uygulamasında, ülkeler için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere, konuya özel logolarla vurgu yapılıyor.

İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logoya tıklayarak o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor. 

(NÖ/EMK)

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