Google: "Yapay zeka site aranma oranlarını düşürmüyor"

Google, yapay zeka destekli arama özelliği ve yapay zeka özetleri nedeniyle internet sitelerinin trafiğinin düştüğüne dair dolaşımda olan son araştırmaları reddetti.

Euronews'tan Çağla Üren'in haberine göre, şirketin Arama Bölümü Başkanı Liz Reid, çarşamba günü yayınladığı blog yazısında, Google Arama’dan gelen tıklama hacminin geçen yıla kıyasla “nispeten sabit” kaldığını savundu.

Ancak "The Verge"de yer alan habere göre de Reid, bazı site türlerinin daha çok, bazılarınınsa daha az tıklandıklarını kabul etti.

Reid’in bu açıklaması, Pew Research’ün yayınladığı ve kullanıcıların Google’ın sunduğu “Yapay Zeka Genel Bakış” (AI Overview) özelliği nedeniyle bağlantılara tıklama olasılığının azaldığını gösteren araştırmasının ardından geldi. Bu özellik arama sonuçlarının üst kısmında yapay zeka tarafından oluşturulmuş özetlerin çıkmasını sağlıyor.

Reid ise bu türden üçüncü taraf çözümlemelerinin “genellikle hatalı yöntemlerle” yapıldığını ve Google’ın kendi verilerinin bu iddiaları doğrulamadığını öne sürdü.

Medya sektörü baskı altında

Yapay zeka destekli arama ve algoritma değişikliklerinin, dijital medya dünyasında ciddi etkileri oluyor.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre; Business Insider, The Washington Post ve HuffPost gibi büyük yayın organları, yapay zeka sistemlerinin yükselişi sonrası trafik kaybı yaşadı. Bazı medya kuruluşları bu nedenle işten çıkarmalara gitmek zorunda bile kaldı.

Ayrıca Google’ın algoritmalarındaki değişiklikler de "bağımsız içerik üreticilerinin" arama sonuçlarında görünürlüğünü azaltmış durumda.

"Az ama değerli tıklamalar"

Reid’e göre, değişen arama alışkanlıkları kimi sitelere daha fazla, kimilerineyse daha az trafik yönlendiriyor. Forum, video, podcast ve “gerçek ses” barındıran siteler daha çok gelir sağlıyor. Reid derinlemesine incelemeler, özgün içerikler ve analitik yazıların da kullanıcı ilgisini çekmeye devam ettiğini söyledi.

“Her gün sitelere milyarlarca tıklama göndermeye devam ediyoruz ve Google Arama’nın internetle olan değer alışverişinin güçlü kaldığına inanıyoruz.” dedi.

Reid, AI Overview özetlerinde kaynak bağlantılara tıklamanın azalmış olabileceğini kabul ederken, tıklayan kullanıcıların sitelerde daha fazla vakit geçirdiğini savunuyor.

“Yapay zeka yanıtları genel bir çerçeve sunabilir, ancak insanlar derinleşmek ve daha fazla bilgi edinmek için tıklıyor ve bu tıklamalar daha değerli oluyor.”

Google yeni arama dönemi için hazırlıkta

Google, Yapay Zeka Modu adı verilen sohbet botu benzeri arama özelliğini önceki günlerde ABD'de tüm kullanıcılara açtı. Bu hamle, dijital yayıncılar arasındaki kaygıyı artırdı.

Şirket buna karşın, arama deneyimini baştan sona yeniden tasarlamayı hedefliyor. Şimdiden yapay zeka küratörlüğünde yeni bir arama sonuç sayfasını test etmeye başladığı da gelen haberler arasında.

(AEK)