HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 10:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 11:24
1 dk Okuma

Google servislerine erişim sorunu yaşanıyor

Erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Google servisleri bazı ülkelerde çöktü, sorun özellikle Güneydoğu Avrupa’da hissedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyor.

Google’un arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail ve Gemini gibi diğer servislerine de birçok ülkeden erişim sağlanamıyor. Benzer bir sorun Spotify’da da görülüyor.

Kullanıcılar, yalnızca VPN üzerinden bu servislere ulaşabiliyor. Erişim kesintisinin nedeni ise henüz netleşmedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.”

(ŞM/TY)

