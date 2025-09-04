ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2025 10:47
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2025 11:34
2 dk Okuma

Google servislerindeki erişim sorunu yaklaşık 1,5 saatin ardından normale döndü

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülkede yaşanan kesintinin ardından servisler yeniden erişilebilir hale geldi.

BİA Haber Merkezi

Google servislerindeki erişim sorunu yaklaşık 1,5 saatin ardından normale döndü
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Google servisleri bazı ülkelerde yaklaşık 1,5 saat boyunca erişim sorunları yaşadı, kesinti özellikle Güneydoğu Avrupa’da hissedildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, erişim sorunu yaşayan ülkeler arasında Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda ve Almanya da bulunuyordu.

Google’un arama motorunun yanı sıra YouTube, Gmail ve Gemini gibi diğer servislerine de birçok ülkeden erişim sağlanamadı. Benzer bir sorun Spotify’da da görüldü. Kesinti süresince kullanıcılar, yalnızca VPN üzerinden bu servislere ulaşabildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (@trcert) Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda yüzde 60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız.”

Bakan yardımcısından açıklama

(ŞM/TY)

İstanbul
Google Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VPN gmail Youtube Spotify
