Dîroka Weşanê: 4 Îlon 2025 11:27
 ~ Nûkirina Dawî: 4 Îlon 2025 11:49
1 xulek Xwendin

Google li Tirkiyeyê û hin welatan têk çû

Google, Android û serwîsên têkildar li Tirkiye û hin herêmên Ewropayê têk çûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Google li Tirkiyeyê û hin welatan têk çû

Xizmetên Google li hin welatan bi qasî 1.5 demjimêran rastî pirsgirêkên gihîştinê hatin û pirsgirêk bi taybetî li Başûrê Rojhilatê Ewropayê hat hîskirin.

Google û xizmetên pê ve girêdayî (Gmail, YouTube, Spotify, û hwd.) dikarin bi rêya VPNê bên bikaranîn.

Sedema pirsgirêka gihîştinê hîn nehatiye diyarkirin.

Li gorî Ajansa Anadoluyê, welatên ku pirsgirêkên gihîştina wan a Google hene ev in: Tirkiye, Bulgaristan, Yewnanistan, Gurcistan, Hirvatistan, Serbistan, Romanya, Ermenistan, Hollanda û Almanya.

Cîgirê Wezîrê Veguhastin û Binesaziyê Omer Fatih Sayan li ser medyaya civakî daxuyanî da û weha got:

"Navenda me ya Midaxeleya Bûyerên Sîber a Neteweyî (@trcert) ji bi sedema têk çûnê ji Googleê raporek teknîkî xwest. Em pêvajoyê ji nêz ve dişopînin.”

(ŞM/TY/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
Google android
