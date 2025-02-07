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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 17:50
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 18:00
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Google'ın yapay zeka ilkelerindeki son değişikliği insan haklarını gözden çıkardı

Google’ın yapay zekanın silah ve gözetim araçlarının geliştirilmesinde kullanılması yasağını kaldırma kararını insan haklarına bir darbe olarak nitelendiren Af Örgütü, uluslararası toplumu insan haklarını yeniden odağa almaya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Uluslararası Af Örgütü, Google’ın yapay zekanın silah ve gözetim araçlarının geliştirilmesinde kullanılması yasağını kaldırma kararını insan haklarına bir darbe olarak nitelendirdi.

Af Örgütü Yapay Zeka ve İnsan Hakları Araştırmacısı ve Danışmanı Matt Mahmoudi, “Google, yapay zeka ilkelerindeki son değişiklikleri derhal iptal etmeli ve ciddi insan hakları ihlallerini kolaylaştırabilecek sistemler geliştirmekten veya satmaktan kaçınmayı tekrar taahhüt etmelidir” diye konuştu.

Mahmoudi, “Yıllarca yapay zeka programının insan hakları ihlallerinde rol oynayacak şekilde kullanılmaması gerektiğini kabul ettikten sonra Google’ın böyle tehlikeli bir emsal oluşturmayı seçmesi utanç vericidir" dedi.

Mahmoudi, yapay zeka destekli teknolojilerinin gözetim ve öldürme sistemlerini çok geniş çapta körükleyerek kitlesel ihlallere yol açma potansiyeli olduğuna dikkat çekti:

Google’ın yapay zekanın silahlarda kullanılması yasağını kaldırma kararı, şirketin kitlesel gözetim, yarı otomatik tanımlayıcı saldırılar için geliştirilmiş insansız hava araçları ve öldürme kararını hızlandırmak için tasarlanmış hedef oluşturma yazılımları gibi teknolojileri destekleyen ürünleri satmasına olanak tanıyor.

İnsan hakları mevzuatı oluşturulmalı

“Google, yapay zeka ilkelerindeki son değişiklikleri derhal iptal etmeli ve ciddi insan hakları ihlallerini kolaylaştırabilecek sistemler geliştirmekten veya satmaktan kaçınmayı tekrar taahhüt etmelidir” diyen Mahmoudi, devletlerin bu teknolojilerin kullanımıyla ilgili insan hakları ilkelerini temel alan bağlayıcı düzenlemeler çıkarması gerektiğini vurguladı.

Teknoloji şirketlerinin kendi başına uyguladığı politikaların uluslararası toplumun odağının insan haklarından ayrılmasına yol açmaması gerektiğini vurgulayan Mahmoudi, uluslararası ölçekte güçlü bir insan hakları mevzuatının acilen oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

4 Ocak Salı günü Google, yapay zeka ilkelerine getirdiği yeni güncellemede, silahlar ve gözetim sistemleri de dahil “genel zarara yol açan” ve “amaçları yaygın kabul gören uluslararası hukuk ve insan hakları ilkeleriyle bağdaşmayan teknolojileri” kullanmama taahhüdünü web sitesinden kaldırdı.

Google bu değişikliği, şirketlerin ve hükümetlerin “ulusal güvenliği destekleyen” yapay zeka üzerinde birlikte çalışmaları gerektiğini ifade ederek savundu.

AA’nın haberine göre, Google'dan yapılan yazılı açıklamada yapay zekanın, insanları koruması, küresel kalkınmaya hizmet etmesi ve "ulusal güvenliği desteklemesi" için şirketlerin, hükümetlerin ve organizasyonların birlikte çalışması gerektiği vurgulandı.

2018'de yayımlanan yapay zeka ilkelerine ilişkin rapordan bugüne teknolojide çok büyük değişikliklerin yaşandığı belirtilen açıklamada, "Giderek karmaşıklaşan jeopolitik ortamda yapay zeka liderliği için küresel bir rekabet yaşanıyor" denildi.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Google af örgütü yapay zeka
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