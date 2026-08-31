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YT: Yayın Tarihi: 31.08.2026 09:34 31 Ağustos 2026 09:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.08.2026 09:42 31 Ağustos 2026 09:42
Okuma Okuma:  2 dakika

Google Haritalar ABD’de Ontario Gölü’nün adını değiştirdi

Google daha önce de Trump’ın talimatı doğrultusunda "Meksika Körfezi" ismini ABD’deki uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Google Haritalar ABD’de Ontario Gölü’nün adını değiştirdi
Fotoğraf: AA
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*Google Haritalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kararnamesi doğrultusunda Ontario Gölü'nün adını ABD uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncelledi. Google, ABD Coğrafi İsimler Sistemi'nin resmi güncellemesini yansıttığını belirtti. Kanadalı kullanıcılar gölü "Ontario Gölü" olarak görmeye devam ederken, diğer ülkelerdeki kullanıcılar her iki ismi birlikte görecek.

*Trump 27 Ağustos'ta bu kararı, ABD-Kanada arasındaki ticari müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından imzalamıştı. Gerginlik, Trump'ın Kanada'dan ithal edilen otomobil ve çelik ürünlerine yüzde 50 gümrük vergisi getireceğini açıklamasıyla tırmandı.

*Kanada Başbakanı Mark Carney aynı oranda karşılık vereceğini duyurdu. Google daha önce de "Meksika Körfezi"ni "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesinin ardından Google Haritalar, Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü’nün adını ABD’deki uygulamasında "Amerika Gölü" olarak güncelledi.

AA'nın haberine göre, Google’dan yapılan açıklamada, ABD Coğrafi İsimler Sistemi’nin resmi güncellemesi doğrultusunda harita verilerinin senkronize edildiği bildirildi. Şirket, resmi hükümet kaynaklarındaki değişiklikleri yansıtma politikası gereği Ontario Gölü’nün ABD versiyonunda artık "Amerika Gölü" adıyla yer alacağını belirtti.

Yapılan düzenleme kullanıcıların coğrafi konumuna göre farklılık gösterecek. Gölü Kanada’daki kullanıcılar "Ontario Gölü" olarak görmeye devam ederken, ABD ve Kanada dışındaki ülkelerdeki kullanıcıların haritalarında ise her iki isim birlikte sergilenecek.

Google daha önce de Trump’ın talimatı doğrultusunda "Meksika Körfezi" ismini ABD’deki uygulamasında "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.

Arka planı

Söz konusu isim değişikliği kararı, ABD ile Kanada arasında tırmanan ticari gerilimin hemen ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki ticari müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine 27 Ağustos’ta gölün adını değiştiren kararnameye imza atmıştı.

Gerginliğin temelinde ise karşılıklı gümrük vergisi hamleleri yatıyor. Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada’dan ithal edilen otomobil, kamyon, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu. Kanada Başbakanı Mark Carney ise Washington’ın bu yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini açıklayarak yanıt verdi.

Süreç, iki ülke siyasetçileri arasında polemiklere de sahne oluyor. Ontario eyaleti Başbakanı Doug Ford’un ABD’nin tarife kararlarını sert bir dille eleştirmesinin ardından Trump, bu tepkiyi "böbürlenme" olarak nitelendirmişti.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
dünya trump Ontario Gölü
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