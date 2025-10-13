TÜRKÇE ENGLISH
NÛÇE
Dîroka Weşanê: 13 Cotmeh 2025 11:05
 ~ Nûkirina Dawî: 13 Cotmeh 2025 11:23
2 xulek Xwendin

Google Gemini û AI Studio êdî bi Kurdî diaxivin û deng ji bo nivîsê vediguhere

Êdî li ser platformên Googleê yên "Google AI Studio" û "Google Gemini" deng an vîdeo rasterast dikarin ji bo kurdî werin veguherandin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Google Gemini û AI Studio êdî bi Kurdî diaxivin û deng ji bo nivîsê vediguhere
Fotograf: AA

Googleyê li ser platformên xwe yên "Google AI Studio" û "Google Gemini" taybetmendiyên guhertina deng ji bo nivîsê û nivîsê ji bo deng çalak kir.

Damezirînerê Koma Herêma Kurdistanê ya Google Crowdsourceê Bokan el-Caf ji Rûdawê re axiviye û gotiye:

"Beşa dengê Kurdî ya li Google AI Studioyê çalak bû. Wateya wê ew e ku êdî deng an vîdeo rasterast dikarin werin veguherandina nivîsa Kurdî."

Bokan el-Cafê ku berê di zêdekirina Kurdî ya Google Wergerê de roleke pêşeng lîstibû, diyar kir ku vê serkeftinê bandoreke erênî li entegrasyona AI Studioyê jî kiriye.

El-Caf got, "Hebûna Kurdî ya li Google Wergerê bandoreke erênî li ser sîstema AI Studioyê kir û êdî ew dikare nivîsên dengî bi Kurdî binivîse."

Bi saya vê yekê, tomarên dengî û vîdyoyên Kurdî dê bi hêsanî werin veguherandin bo nivîsê.

Li ser platforman nivîs dibe deng

Ev taybetmendî dê ji bo naverokçêker û bikarhênerên Kurd hêsaniyek mezin peyda bike.

Piştî ku axaftinên Kurdî yên di vîdyo an tomarên dengî de veguherîn nivîsê, dê demildest karibin ji bo zimanên din werin wergerandin.

Bokan el-Caf pêvajoyê wiha şirove kir:

"Eger axiverê di deng an vîdeoyê de bi Kurdî biaxive, sîstem dê nivîsê bi Kurdî binivîse, paşê hûn dikarin jê bixwazin ku nivîsê wergerîne Îngilîzî."

El-Caf diyar kir ku Googleê li Geminiyê, tevî amûrên mobîl, beşa veguherandina nivîsê bo deng jî ji bo Kurdî çalak kiriye.

(AY)

Stenbol
hişê çêkirî kurdî
