Google Gemini û AI Studio êdî bi Kurdî diaxivin û deng ji bo nivîsê vediguhere

Googleyê li ser platformên xwe yên "Google AI Studio" û "Google Gemini" taybetmendiyên guhertina deng ji bo nivîsê û nivîsê ji bo deng çalak kir.
Damezirînerê Koma Herêma Kurdistanê ya Google Crowdsourceê Bokan el-Caf ji Rûdawê re axiviye û gotiye:
"Beşa dengê Kurdî ya li Google AI Studioyê çalak bû. Wateya wê ew e ku êdî deng an vîdeo rasterast dikarin werin veguherandina nivîsa Kurdî."
Bokan el-Cafê ku berê di zêdekirina Kurdî ya Google Wergerê de roleke pêşeng lîstibû, diyar kir ku vê serkeftinê bandoreke erênî li entegrasyona AI Studioyê jî kiriye.
El-Caf got, "Hebûna Kurdî ya li Google Wergerê bandoreke erênî li ser sîstema AI Studioyê kir û êdî ew dikare nivîsên dengî bi Kurdî binivîse."
Bi saya vê yekê, tomarên dengî û vîdyoyên Kurdî dê bi hêsanî werin veguherandin bo nivîsê.
Li ser platforman nivîs dibe deng
Ev taybetmendî dê ji bo naverokçêker û bikarhênerên Kurd hêsaniyek mezin peyda bike.
Piştî ku axaftinên Kurdî yên di vîdyo an tomarên dengî de veguherîn nivîsê, dê demildest karibin ji bo zimanên din werin wergerandin.
Bokan el-Caf pêvajoyê wiha şirove kir:
"Eger axiverê di deng an vîdeoyê de bi Kurdî biaxive, sîstem dê nivîsê bi Kurdî binivîse, paşê hûn dikarin jê bixwazin ku nivîsê wergerîne Îngilîzî."
El-Caf diyar kir ku Googleê li Geminiyê, tevî amûrên mobîl, beşa veguherandina nivîsê bo deng jî ji bo Kurdî çalak kiriye.
